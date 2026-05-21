CEOMA impulsa el certamen de cortos 'Generaciones en Escena' para promover el diálogo entre mayores y jóvenes - CEOMA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) presenta la primera edición del Concurso Nacional de Vídeos Intergeneracionales 'Generaciones en Escena', en el marco de la convocatoria del IMSERSO 2025 en el área de atención a mayores.

Según ha informado este jueves la entidad, el certamen busca "promover el encuentro entre generaciones a través del diálogo, el intercambio de experiencias y la creatividad entre personas de distintas edades". El plazo de presentación de trabajos audiovisuales estará abierto hasta el 1 de octubre de 2026.

Respecto a las piezas audiovisuales, deberán tener una duración máxima de 10 minutos y reflejar las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos," acercando al espectador la transmisión de experiencias entre mayores y jóvenes".

La entidad ha precisado que este diálogo podrá presentarse en cualquier formato narrativo, ya sea ficción, animación o documental y optar a una de las cuatro categorías establecidas en esta primera convocatoria de 'Generaciones en Escena'.

Los participantes del concurso 'Generaciones en Escena' tendrán que seleccionar la categoría a la que presentan sus trabajos audiovisuales. Entre ellas se encuentra la categoría de Juvenil, de 15 a 18 años, la categoría Adulta que abarca de 18 a 50 años y Senior de más de 50 años. Por último, todos los vídeos seleccionados optarán al Premio del Público, siendo el ganador el vídeo que obtenga más votos en la plataforma habilitada para la votación abierta.

El jurado estará compuesto por profesionales vinculados a CEOMA y del ámbito cultural, quienes valorarán "la originalidad y creatividad de los trabajos además de la calidad audiovisual, la temática y la transmisión de los valores intergeneracionales".

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, subraya que esta primera edición supone una muestra que recoge en esencia el papel fundamental que ejercen las personas mayores acercando su protagonismo activo en la sociedad. "La primera edición del concurso 'Generaciones en Escena' será un reflejo visual que muestre gran parte de la labor de las personas mayores, las relaciones que mantienen con los jóvenes a su alrededor y las vivencias", ha afirmado.

Para la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, "el legado y la experiencia de las personas mayores ha de mostrarse, exponerse y reconocerse". De ahí, que la primera edición del concurso de cortos sea una de las muchas iniciativas que promueve CEOMA fomentando la contribución activa de las personas mayores en la sociedad.