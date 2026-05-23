El 83% de los migrantes en España tiene problemas de vulnerabilidad o exclusión de la vivienda, según Cepaim

Fundación Cepaim presenta el Observatorio sobre el Estado de las Migraciones y la Convivencia Intercultural en España (EMCIE) - CEPAIM

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cepaim ha alertado de que el 83% de las personas extranjeras procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial en España.

El dato ha sido presentado esta semana durante la presentación del nuevo Observatorio sobre el Estado de las Migraciones y la Convivencia Intercultural en España (EMCIE), celebrado en el CaixaForum de Madrid y centrado en analizar el impacto de las políticas migratorias, de inclusión y convivencia intercultural.

En este sentido, la entidad ha explicado que el observatorio nace con el objetivo de generar conocimiento "basado en evidencia" para mejorar el diseño y evaluación de políticas públicas vinculadas a migraciones, inclusión social y derechos humanos.

Durante la inauguración, la vicepresidenta primera de la fundación, Sali Guntín, ha defendido que "las políticas públicas necesitan hoy más que nunca construirse desde el conocimiento, la evidencia y la capacidad de comprender la complejidad social".

En el acto se ha presentado un avance del Índice EMCIE 2025, una herramienta elaborada a partir de 22 indicadores relacionados con vivienda, empleo, salud, educación e ingresos para medir los niveles de inclusión y exclusión social de la población migrante en España.

Además de la brecha residencial, el observatorio ha advertido de una mayor exclusión laboral entre las mujeres y ha señalado que las mujeres migrantes extracomunitarias continúan situándose entre los perfiles con mayor vulnerabilidad social.

La jornada ha reunido a representantes institucionales, universidades, administraciones públicas y organizaciones sociales y ha contado con la participación de la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Paloma Favieres; el director del Oberaxe, Tomás Fernández; y la directora general para la Igualdad de Trato, no Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo.

Posteriormente, expertos del ámbito académico y de los derechos humanos han participado en una mesa de diálogo centrada en los retos y desafíos de las políticas migratorias y de inclusión en España, desde dimensiones tales como el impacto de la emergencia climática en la movilidad humana, las políticas de protección a la infancia migrante, el impacto de la regularización extraordinaria y el desarrollo de políticas inclusión en el actual contexto político y social.