CEOMA reclama reforzar la atención domiciliaria para proteger a personas mayores en riesgo por el calor

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha reclamado reformar la atención domiciliaria para proteger a aquellas personas mayores en situación de riesgo y soledad por el intenso calor durante los meses de verano.

Fernández Santillana ha recordado que muchas de ellas "viven solas o tienen movilidad reducida", por lo que ha insistido en la necesidad de "intensificar llamadas y visitas" por parte de profesionales sanitarios y cuidadores.

Según el presidente de CEOMA, "también los familiares y vecinos deben estar pendientes de estas personas, así como los farmacéuticos, que tienen una relación habitual con ellas".

Para hacer frente al calor, también ha pedido recuperar las marquesinas en las paradas de autobús en aquellas ciudades donde han sido retiradas con el objetivo de que las personas mayores puedan protegerse del sol y ha explicado que en verano "se tienen que esperar de pie un buen rato bajo un sol implacable".

Por ello, defiende que "sería imprescindible instalar marquesinas en todas las paradas de autobús" y que "no hubiera tanta demora en el servicio de transporte en verano". "No puede ser que haya personas mayores esperando casi media hora el autobús de pie ya pleno sol. No se debería reducir tanto el paso de frecuencia del transporte en verano", ha añadido.

A raíz del aumento de las temperaturas año tras año, el presidente de CEOMA ha propuesto instalar puntos de suministro de agua para personas mayores en espacios con sombras, como los parques, "donde se puedan resguardar en estos momentos tan duros de calor".

Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores han reclamado, además, que se creen refugios climáticos pensados para los mayores y adaptados a sus necesidades.