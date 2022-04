Denuncian la aporofobia municipal: las ciudades prohíben dormir en espacios públicos o lavarse en fuentes y estanques

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entidad Hogar Sí ha escrito una carta a la Comisión de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que instan a la comisión a revisar el modelo de 'Ordenanza de seguridad y convivencia ciudadana' de la FEMP para eliminar algunos apartados que consideran "aporofóbicos".

En concreto, instan a suprimir de dicho documento los párrafos en los que se indican las prohibiciones de: "Dormir de día o de noche en espacios públicos", "lavarse o bañarse en fuentes, estanques o similares" u "ocupar el espacio público con conductas que adoptan formas de mendicidad".

Al mismo tiempo, la fundación ha recogido más de 87.000 firmas en Cahnge.org para pedir que en la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados se especifique la prohibición de normativas que promuevan la discriminación en el uso de los espacios o las vías públicas como la aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Alicante y anteriormente en otros municipios.

Estas acciones se han realizado en paralelo a su campaña #SinAporofobia para alertar acerca de los delitos de odio y concienciar acerca de la aporofobia que sufren a diario las personas sin hogar.

En esta iniciativa han participado una docena de actores y actrices, entre los que se encuentran José Manuel Seda, Lucas Nabor, Bernabé Fernández, Irene Arcos, Enric Auquer, Eva Llorach, Ana Gracia, Eduardo Velasco, Raquel Pérez, Alex O'Dogherty, Beatriz Rico e Ignacio Mateos.

En los vídeos que ha compartido la fundación en sus redes sociales, los actores y actrices interpretan testimonios reales de personas en situación de sinhogarismo.

"Qué asco me das, me dijo una señora mientras recogía mis cosas. Había dormido en un cajero esa noche. Esas palabras me hicieron mucho daño. No me consideraba una persona igual a ella. Bastante vergüenza me da ya estar en esta situación", interpreta José Manuel Seda.

Por su parte, Irene Arcos, relata el testimonio de Carmen, una mujer que vive en la calle. "Vamos a por esta que no la van a echar de menos. Es lo que dijeron mientras me desnudaba. Cuando me estaban quitando el pantalón intervino una persona que pasaba y evitó que aquello fuera a más", relata la actriz.

Tal y como precisan los actores y actrices, "lamentablemente esto no es el texto de un guión" sino "la historia real de una persona en situación de sinhogarismo". Por ello, animan a unirse para "acabar con la aporofobia".

Según indica Hogar Sí, la aporofobia incluye la invisibilización, la discriminación, los insultos o las vejaciones, y en los casos más extremos, la violencia física, las agresiones sexuales u homicidios.

Durante el primer trimestre de 2022, la entidad ha alertado de varias noticias de robos con violencia a personas en situación de sinhogarismo en ciudades como Barcelona, Cádiz y Murcia y el asesinato de dos personas que vivían en la calle en Málaga en cuestión de tres meses y medio.

"La aporofobia no es un caso aislado, continuamente encontramos actos que muestran la poca sensibilidad hacia las personas en situación de sinhogarismo, como el desalojo de una persona en silla de ruedas que dormía en un portal en Zamora, o el sonado fallecimiento del fotógrafo francés René Robert en las calles de París, porque nadie hizo nada por auxiliarle pensando que era una persona en situación de sinhogarismo", ha explicado la directora de comunicación e incidencia política de Hogar Sí, Gema Castilla.

Según datos del Observatorio de delitos de odio contra personas en situación de sinhogarismo, HATEnto, impulsado y liderado por Hogar Sí, el 47% de las personas en situación de sinhogarismo afirman haber sufrido, al menos, un incidente o delito de odio.

Asimismo, alrededor del 21% ha sufrido robos de sus pertenencias y un 23% habría sufrido agresiones de carácter físico. En el caso de las mujeres, además, más de un 24% denuncia haber sufrido agresiones sexuales.

"Estos datos tienen rostro y los vemos reflejados en actos deleznables como el que denunciábamos a principios de marzo, cuando un hombre joven insultó y agredió físicamente a una pareja, abusando sexualmente de la mujer y grabándolo con el móvil", ha afirmado Gema Castilla.