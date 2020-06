Escrivá ante la petición de CCAA de gestionar el IMV: "Hay algunas que llevan meses de retraso en gestión de pensiones"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una intervención en el Senado - Pool - Archivo

El ministro está convencido de que cuando los gobierno autonómicos "lean la norma" se darán cuenta de que "no hay caso" ante el TC

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha insistido este miércoles en defender el acuerdo alcanzado con el País Vasco y Navarra para la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y ha restado importancia a las críticas de algunos presidente autonómicos que reclaman el mismo trato.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha hecho hincapié en que lo importante "no es el debate competencial", sino agilizar el pago de la prestación y ha reiterado que País Vasco y Navarra tienen que "hacerlo desde el primer momento". Con el resto de las comunidades "se irá viendo".

Para justificar la decisión, Escrivá ha sacado a colación que algunas comunidades autónomas tienen transferidas desde los años noventa pensiones como las no contributivas y "llevan muchos meses de retraso en la gestión". Aunque el titular de Inclusión no ha querido desvelar de qué territorios estaba hablando: "Se dice el pecado pero no el pecador".

Sobre la posibilidad de que haya gobiernos autonómicos que recurran al Tribunal Constitucional por trato desigual, como ha insinuado el andaluz, Escrivá se ha mostrado convencido de que "cuando lean la norma se darán cuenta de que no hay caso de este tipo". "La Seguridad Social lleva años estableciendo el mínimo nacional y dando unas condiciones mínimas de protección y está perfectamente reconocido por la Constitución", ha añadido.

Escrivá ha respondido también a las críticas de Vox que ha anunciado su voto en contra en el Congreso por entender que el ingreso mínimo vital puede suponer un efecto llamado para la inmigración. En este sentido, el ministro ha recordado que la Ley de Extranjería no permite que ninguna persona en situación irregular en España puede percibir prestación alguna.

Igualmente, ha rechazado que se considere la renta mínima como "una paguita clientelar", como sostiene el partido de Santiago Abascal. Así, Escrivá ha reiterado que "los países del entorno en los que mejor funciona el mercado de trabajo, donde hay mejores incentivos, son aquellos donde estos programas son más potentes".