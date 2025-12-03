Interior lanza una guía que ayuda a policías a atender a personas con discapacidad intelectual con "empatía y eficacia"

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior y la Fundación A LA PAR han presentado este miércoles la nueva 'Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual: la actuación del primer interviniente'.

El documento ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Plena Inclusión España, la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación de Psicología Forense (APF), además de la propia Fundación A LA PAR.

"Es el resultado de más de una década de aprendizaje, de revisión y de colaboración entre instituciones públicas, el mundo académico y el tercer sector", ha explicado el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Eugenio Pereiro, en la presentación celebrada en la Fundación.

El documento dota a los agentes de las herramientas necesarias para actuar con "conocimiento, empatía y eficacia" ante cualquier situación en la que intervenga una persona con discapacidad intelectual.

El objetivo de la publicación es proporcionar a los primeros agentes intervinientes conocimientos prácticos para asegurar un trato adecuado hacia las personas con discapacidad intelectual, evitando su victimización secundaria y garantizando que comprendan y participen activamente en los procedimientos policiales.

Entre sus principales aportaciones destacan las recomendaciones sobre comunicación accesible, el uso de materiales en lectura fácil, la incorporación de pictogramas y la descripción detallada de la figura del facilitador, profesional neutral y especializado que acompaña a la persona con discapacidad para garantizar su comprensión durante las actuaciones policiales y judiciales.

La guía actualiza los materiales publicados en 2012, 2014 y 2017, adaptándose a los avances legislativos y sociales de los últimos años, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La nueva publicación se dirige a los primeros intervinientes, mientras que las anteriores ediciones se centraban en las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Con un enfoque eminentemente práctico, el documento ofrece pautas de actuación accesibles para todos los agentes, independientemente de su especialización, con el fin de mejorar la atención a víctimas, testigos o personas investigadas con discapacidad intelectual.

Junto con la guía, se ha editado un 'Manual de preguntas y respuestas' destinado a consultas rápidas, que resume los aspectos esenciales de la intervención policial con personas con discapacidad intelectual.

Este material complementario ofrece un formato práctico para la formación y la toma de decisiones en el terreno, respondiendo a cuestiones sobre comunicación, trato adecuado, actuación ante denuncias, identificación de la discapacidad o derechos de las víctimas.

El manual incluye además orientaciones sobre aspectos legales derivados de la Ley 8/2021, las medidas de apoyo a la capacidad jurídica y el uso de recursos específicos como la lectura fácil o los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.