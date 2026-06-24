Lanzan un fondo para movilizar inversión privada para crear un centro en Madrid para niños con discapacidad neurológica

Proyecto Casa AVA - IMPACT BRIDGE

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestora Impact Bridge Asset Management ha presentado este miércoles IB AVA Shared Opportunities Fund, una iniciativa que pone la inversión privada al servicio del impacto social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de Casa AVA.

Casa AVA es un proyecto de la Fundación AVA, organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con trastornos neurológicos y sus familias.

El nuevo centro se construirá en Las Rozas (Madrid) sobre una superficie de más de 4.500 metros cuadrados, con el objetivo de beneficiar directamente a más de 200 personas cada semana.

El proyecto integrará tres espacios complementarios: una residencia, un centro de día y, como elemento diferencial, un centro de ocio y respiro familiar diseñado para ofrecer a las familias un descanso real de las labores de cuidado.

Su apertura está prevista para el último trimestre de 2027 y el coste anual de mantenimiento del proyecto asciende a cerca de dos millones de euros. La iniciativa cuenta ya con los entre 10 y 12 millones de euros necesarios para la construcción del centro.

Este presupuesto se financiará de manera sustancial a través del IB AVA Shared Opportunities Fund, un vehículo de capital privado, estructurado como fondo de fondos, con un tamaño inicial de 50 millones de euros y un plazo de vida de 10 años.

El fondo invertirá principalmente en fondos de capital riesgo de referencia y destinará íntegramente sus comisiones de gestión y de éxito a la financiación de Casa AVA, con el objetivo de generar, simultáneamente, retorno social y ofrecer rentabilidades competitivas para los inversores a lo largo de su existencia.

Se ha diseñado como una plataforma solidaria, en la que confluyen pro-bono proveedores de servicios y gestoras de fondos subyacentes que permiten la inversión sin pagar comisiones. La iniciativa aspira a constituir un modelo replicable que otras instituciones y proyectos sociales puedan adoptar para movilizar donaciones estables y recurrentes que garanticen la viabilidad de los proyectos a largo plazo.

Entre las gestoras que ya han confirmado su participación en el fondo destacan BlackRock, Franklin Templeton, Morgan Stanley Investment Management y Tikehau Capital.

Entre las entidades y firmas que participarán en el proyecto "de manera desinteresada" figuran Addleshaw Goddard como asesor regulatorio; Alternative Ratings como proveedor de servicios de 'due diligence'; CACEIS como banco depositario y administrador; Cuatrecasas como asesor fiscal; EY como auditor; y Transcendent en la medición de impacto.

El presidente y fundador de Fundación AVA, Álvaro Villanueva, ha explicado que el cuidado continuado de un hijo con gran discapacidad "genera elevados niveles de estrés y termina afectando al bienestar emocional, la vida social, las relaciones familiares e incluso la estabilidad de la pareja".

DEVOLVER EL TIEMPO, APOYO Y RESPOIRO A LAS FAMILIAS

Así, ha asegurado que Casa AVA "nace para que las familias cuidadoras dejen de sobrevivir para volver a vivir, y devolverles el tiempo, apoyo y respiro".

"Necesitan cosas sencillas, como poder descansar una noche, ir al cine con sus otros hijos, celebrar un cumpleaños con amigos o escaparse un fin de semana. Este fondo permitirá que lo extraordinario se convierta en cotidiano, y garantizará que ese apoyo pueda mantenerse en el tiempo", ha señalado.

El presidente de la Fundación AVA ha confirmado que están "en conversaciones" para abrir otro centro en Barcelona. "Si el tema funciona y hay éxito, podríamos abrir en más sitios, como Asturias o Bilbao", ha apuntado.

Respecto al coste que supondrá para las familias el acceso al centro, Villanueva ha defendido que "siempre hay que cobrar algo": "Cuando no cobras la gente no lo valora".

"Al principio dábamos los servicios gratuitos y había mucha gente que fallaba. La idea es cobrar algo que esté subvencionado, que no sea un esfuerzo grande para la familia, pero que sí que implique un cierto compromiso", ha precisado el presidente de la Fundación, destacando que estudiarán los casos de las familias que no puedan pagar ese precio y becarles hasta el 100% en función de sus circunstancias.

Por su parte, el CEO de Impact Bridge, Arturo Benito, ha destacado que "el private equity tiene una capacidad extraordinaria para crear valor, y este fondo demuestra la posibilidad de ponerse al servicio de instituciones como Casa AVA al proporcionar financiación estable para satisfacer los gastos operativos, los más difíciles de cubrir".

"Es un ejemplo de colaboración transversal entre gestoras, proveedores y asesores que sienta las bases de un modelo replicable al servicio de cualquier causa social que lo necesite", ha subrayado.