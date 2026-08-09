Rego llevará a Consejo de Ministros tras el verano una Ley de familias acogedoras para facilitar la acogida y adopción

1109701.1.260.149.20260809110253 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, posa para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a la vuelta del verano, llevarán al Consejo de Ministros una Ley de familias acogedoras para "mejorar los mecanismos" que "faciliten la acogida y la adopción".

"Desde el Gobierno sí que estamos trabajando en una ley de familias acogedoras que vamos a llevar al Consejo de Ministros a la vuelta del verano. Es una ley muy esperada que hemos trabajado junto con las asociaciones de familias acogedoras", ha avanzado Rego en una entrevista con Europa Press, realizada antes de que se produjera la crisis migratoria en Ceuta.

Además, ha apuntado que esta ley está teniendo "una buena acogida también entre las comunidades autónomas" y espera poder trabajarla en la próxima conferencia sectorial que van a convocar.

Sobre el contenido de la norma, la ministra de Juventud e Infancia ha explicado que es "una ley que pretende mejorar los mecanismos" que "faciliten la acogida y la adopción" y "establecer" una "coordinación interterritorial". También tendrá en cuenta las "experiencias virtuosas" que ya se han puesto en marcha en distintos territorios.

"La idea es que la ley facilite y reconozca el papel y el rol de las familias de acogida y genere mecanismos más eficientes y acorte los plazos y facilite todo lo que tiene que ver con acogida y con adopción", ha subrayado Rego.

La ministra espera que esta ley ayude a que las cifras de menores que crecen sin una familia en España "se vayan disipando progresivamente". Según los últimos datos, cerca de 20.000 menores tutelados se encuentran en acogimiento residencial en España, de los cuales unos 1.200 niños y niñas tienen menos de 6 años y casi 600 de 0 a 3 años.

"A mí me parecen muy malos datos. Creo que tenemos que hacernos cargo de esto", ha valorado la titular de Juventud, al tiempo que ha situado también "una parte de la responsabilidad en las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias a este nivel".

SITUACIÓN EN CEUTA

Precisamente, la ministra Sira Rego abordó este sábado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la "urgencia" de desplegar "todos los procesos de acogida posibles" para atender a la infancia migrante no acompañada que ha llegado a la ciudad autónoma en los últimos días y señaló como "prioridad" la reagrupación familiar. En cualquier caso, recordó que "muchos de los niños y niñas migrantes no acompañados no tienen familias, por lo que, en estos casos, las comunidades autónomas deberán ejercer su tutela y garantizar sus derechos".

Además, destacó el interés "notable" de "numerosas" familias en acoger a estos menores migrantes no acompañados, según le habrían notificado distintas organizaciones de acogimiento familiar, por lo que solicitó al Gobierno autonómico agilizar la vía de la acogida familiar.

ESCOLARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN

Por otro lado, preguntada por las altas cifras de escolarización temprana --según datos del Ministerio de Educación, el 73% de los niños de dos años estaba escolarizado en el último curso y el 52% de los de un año--, la ministra considera que hay un "fracaso", no del modelo de crianza, sino del "modelo económico". "Hemos asumido como normal que debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir", ha advertido Rego.

A su juicio, si la sociedad estuviera ordenada de tal manera que "la infancia bien cuidada" fuera "un elemento central", las cosas serían "diferentes".

"Sería normal que las personas que decidieran tener hijos e hijas, las familias, los distintos modelos de familia que hay, tuvieran unas condiciones laborales adaptadas precisamente al modelo de crianza que estimara más oportuno, pero con garantías, con garantías de buenas escuelas públicas, con garantías de buenas redes de cuidados, con garantías de bajas quizá más extendidas en el tiempo", ha defendido.

En todo caso, ha puesto en valor que, estos últimos años, desde el Gobierno han "mejorado sustancialmente" las condiciones de los permisos retribuidos por cuidado de hijos y ha lamentado que el Congreso tumbara la reducción de la jornada laboral.

"Para nosotros esto era fundamental, pero no solamente como derecho de los trabajadores y trabajadoras, que por supuesto, sino que yo voy más allá y, como ministra de Infancia, creo que es un derecho de los niños y niñas de este país la reducción de la jornada laboral porque tienen derecho a disfrutar de más tiempo con sus padres y madres", ha remarcado.

LEY DE JUVENTUD

Por otro lado, sobre la Ley de Juventud, en la que quiere incluir el voto a los 16 años, Rego ha indicado que ya están "negociando" el borrador con el PSOE y espera que pueda ir al Consejo de Ministros a la vuelta del verano.

"Nosotros sí que planteamos la ampliación del voto a los 16 años. Es uno de los elementos que lleva la ley. La ampliación de los derechos políticos hasta los 16 años. Sería una de las grandes ampliaciones de derechos políticos de la democracia en nuestro país", ha defendido.

La titular de Juventud considera que esta norma puede, si no resolver la "desafección" que "atraviesa a la juventud", sí al menos "acercarla mucho más, desde edades más tempranas, a todos los mecanismos que tienen que ver con la intervención política".

Rego propone una implantación "de manera gradual", empezando por que los menores a partir de 16 años puedan votar en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en el año 2029, como ocurre en otros países de la Unión Europea.

"Se podría ir planteando de manera gradual hasta la implementación total en todos los procesos electorales que tuvieran que venir a partir de ese momento", ha sugerido.