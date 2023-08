Madrid celebra esta semana un congreso sobre la libertad en el mundo, que reunirá a cerca de 200 asistentes

Madrid reune a más de 200 asistentes pro-libertad del mundo para denunciar los 52 países autoritarios existentes - LIBERTY INTERNATIONAL

Isabel Díaz Ayuso recibirá este viernes el Premio internacional a la Libertad por ser Madrid un "modelo liberal"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Madrid celebra esta semana el 'Liberty International World Conference 2023' (#LIWC2023), un congreso que tendrá lugar en el Ateneo de Madrid desde este miércoles y hasta el sábado 19 de agosto, en el que se reunirán a más de 200 asistentes, cerca de 40 oradores y más de 10 organizaciones a favor de la libertad en el mundo.

El encuentro, organizado por Liberty Internacional, cumple su 37ª edición bajo el lema 'Prosperidad y longevidad a través de la libertad' y se centrará en discusiones sobre los desafíos pasados, presentes y futuros que enfrenta el movimiento por la libertad y su evolución a lo largo del tiempo.

Como han señalado sus organizadores, "Madrid supera a ciudades como Miami, Nueva York o París en libertades, por ese motivo es el destino preferido para refugiados, exiliados y emigrantes de Venezuela, China, o Corea del Norte, entre otros muchos países".

"Estamos en un mundo donde los autócratas se sienten impunes, no tienen miedo a todas las violaciones de los derechos humanos que infligen diariamente, vivimos en un mundo donde no se respeta la dignidad de las personas, donde los dictadores se mueven por su obsesión es mantener el poder y destruir Occidente, un mundo donde libertad, vida o propiedad, no se consideran derechos irrenunciables", ha añadido en la rueda de prensa de presentación el director de Alumni For Liberty, Jorge Jraissati.

Asismismo, ha insistido en que la sociedad se debe de preguntar "la razón por la que Maduro sigue en el poder en Venezuela a pesar de años de protestas, a pesar de la presión diplomática internacional, a pesar de las fuertes sanciones desde la Unión Europea y Estados Unidos".

"Lo mismo pasa en Irán, Nicaragua, Cuba, Rusia y la razón no es otra que las fuertes y estrechas relaciones que han creado con otros regímenes autocráticos, desarrollando su propia política energética, económica, creando una maquinaria global de comunicación e influencia, compartiendo información de herramientas para evitar que las sanciones internacionales afecten a su economía diaria. Son muchas las estrategias coordinadas que han desarrollado y frente a la que la sociedad mundial ha de actuar", ha asegurado.

En este sentido, la organización ha recordado que cerca de un 40% de la población mundial está gobernada por un régimen autoritario, entre los que se encuentran Afganistán, Angola, Camboya, China, Cuba, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Siria, Uganda, Venezuela, Vietnam, o Yemen.

"Es necesario crear una red internacional de activistas a los que les unen los mismos problemas e intereses, las ganas de vivir en libertad y creer que los derechos humanos son universales(...) Debemos presionar a las empresas para que no hagan comercio con empresas en países donde se violan derechos humanos, como China, debemos dejar de comprar productos fabricados en los países dictatoriales, y crear una alianza de los países demócratas para que respondan económicamente con una sola voz a los saboteos de China o Rusia ante sus ataques económicos como recientemente ha ocurrido en países como Australia o la Unión Europea", ha añadido Jraissati.

Por su parte, la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, y el secretario general, Juan Pina, han incidido en el trabajo realizado en los últimos años por la Comunidad de Madrid, "trabajando desde el régimen general de las comunidades, situarse en el número uno de España".

En este sentido, el marco de este congreso, han avanzado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este viernes el Premio internacional a la Libertad por ser Madrid un "modelo liberal".

El premio está otorgado por la Sociedad Liberty International a la región "modelo" que demuestra que "menos impuestos y más libertad, generan más riqueza y más prosperidad para la sociedad, más oportunidades para progresar, para avanzar".

De esta menera, la organización ha explicado que los países "más libres son los países más prósperos". "Aquellas regiones que defienden los derechos de propiedad, la libertad individual y un menor control del estado, favorecen que el individuo sea el que genere riqueza", ha afrimado la organización.

"LUCHAR Y TRABAJAR POR EL CAMBIO"

La presentación también ha contado con William H. Wang, de la Foundation for the Advancement of Liberty, quien ha recordado como "la economía de mercado libre es la mejor opción para la población" mientras que el presidente y director del periódico 'El Nacional', Miguel Enrique, ha abogado por "luchar y trabajar para provocar un cambio por ver la libertad de todos los países que hoy no son libres, o que van camino de perder sus derechos de credo, expresión de opiniones o económicas".

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid, Ignacio Dancausa, ha asegurado que percibe que entre la juventud "la libertad es cada día más deseada y que cada día se rechaza el socialismo con más fuerza". "Las décadas que vamos a tardar en recuperarnos de las terribles decisiones políticas de Sánchez, a medio plazo van a ser erradicadas por generaciones más jóvenes", ha asegurado.