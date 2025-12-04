El Observatorio HATEnto pide la actuación de Fiscalía ante la agresión de dos menores a una persona sin hogar en Sevilla

Archivo - Un hombre duerme sobre un banco.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

HATEnto, el Observatorio de Delitos de Odio contra personas en situación de sinhogarismo de Hogar Sí, ha pedido la actuación "urgente" de la Fiscalía ante la agresión sufrida por una persona en situación de sinhogarismo en Benacazón (Sevilla), a la que dos menores prendieron fuego en el cabello mientras se burlaban y grababan la escena para después difundirla en redes sociales.

Ante la "gravedad" de los hechos, el Observatorio exige, entre otras medidas, que se califique como "aporófoba" (odio a las personas pobres) la agresión, que se tramite como delito de odio conforme al artículo 510 del Código Penal, atendiendo tanto a los hechos como a su difusión, y reclama la actuación "urgente" de la Fiscalía y de las unidades especializadas "para identificar a los autores y proteger a la víctima".

Asimismo, pide el desarrollo "eficaz" de protocolos educativos y campañas de prevención en entornos escolares, comunitarios y familiares "para cortar la transmisión del odio entre jóvenes" y solicita a los medios de comunicación que no difundan las imágenes de la agresión que humillan y estigmatizan.

"Este caso nos recuerda que el odio no surge de la nada: se alimenta de la indiferencia, de la falta de educación y de la normalización de discursos que deshumanizan. Cada imagen compartida sin responsabilidad es un paso más hacia la banalización de la violencia. Frenar la aporofobia no es solo tarea de la justicia: es un compromiso colectivo que empieza en la escuela, continúa en los medios y se consolida en cada gesto ciudadano", han advertido desde el Observatorio HATEnto.

En este sentido, ha avisado de que los hechos acontecidos no pueden entenderse "como aislados ni como bromas" entre los más jóvenes sino que "responden a un patrón aporófobo" que se dirige contra quienes están en situación de sinhogarismo, un motivo discriminatorio que está reconocido por la legislación penal y por organismos especializados.