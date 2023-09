El papel de la innovación y la sostenibilidad en el 8º aniversario de la aprobación de los ODS

Coinciden en que "es improbable alcanzar las metas fijadas por la ONU" pero hacen un llamamiento a la acción

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este 25 de septiembre se cumplen 8 años desde que Naciones Unidas aprobara los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que vinculan a la humanidad en torno a 17 grandes desafíos y una fecha de cumplimiento: el año 2030. En el ecuador de la denominada Agenda 2030, diferentes expertos del sector han coincidido en manifestar que, al ritmo actual "es improbable alcanzar las metas fijadas por la ONU" pero hacen un llamamiento a la acción, poniendo el foco en el papel de la sostenilidad y la innovación para alcanzar los propósitos marcados.

"Los ODS han contribuido a que las organizaciones se hayan visto obligadas a adaptarse a las necesidades y exigencias de sus grupos de interés. Durante los últimos años hemos asistido al rol transformador de las empresas y a su consolidación como agentes de cambio y actores clave para generar valor social, medioambiental y económico. Así que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, creo que se están haciendo grandes esfuerzos en la consecución de los grandes objetivos que plantea la Agenda 2030", afirma al respecto el CEO de Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, Ángel Alloza.

"Para impulsar el desarrollo de los ODS se necesita un convencimiento profundo de que la actividad empresarial viene delimitada y condicionada por la integración de la sostenibilidad en la planificación estratégica, pero también debemos ser conscientes de que la realidad empresarial no es la misma en todas las organizaciones. Los retos a los que se enfrentan las multinacionales son más altos, pero también cuentan con un mayor presupuesto. Mientras que las pymes que conforman el tejido empresarial español no pueden integrar de la misma forma, o al menos al mismo nivel, la aplicación de estos objetivos", añade.

"Aunque me considero optimista y confío en la capacidad de liderazgo empresarial soy muy práctico y quizás haya que ampliar los tiempos que nos hemos marcado con la Agenda 2030. No obstante, no contemplo la inacción y considero que para liderar hay que ser y hay que estar, así que solo las organizaciones que tomen partida ante los grandes retos globales e impulsen acuerdos, alianzas y sinergias de colaboración permanecerán", vaticina en un análisis llevado a cabo desde ComBoca.

Por su parte, el experto en finanzas sostenibles de Spainsif (la plataforma que impulsa la integración de criterios ASG en las políticas de inversión), Pablo Esteban, señala que "el último informe sobre los progresos realizados para lograr los ODS de Naciones Unidas no deja lugar a dudas: la mitad de las 140 metas establecidas están lejos de la trayectoria deseada".

"Renovar el compromiso internacional y encauzar las acciones y los mecanismos de financiación e inversión necesarios para revertir esta situación es crucial para caminar hacia un planeta más verde, inclusivo, seguro y justo para todos. Desde el ámbito de las finanzas e inversiones sostenibles, los retos son cada vez más exigentes. El COVID-19 y la posterior crisis socioeconómica, las tensiones geopolíticas, la crisis energética, el aumento de precios y los tipos de interés han aumentado en más de un 70% la brecha de financiación necesaria para la consecución de los ODS en los países en desarrollo", alerta.

En la misma línea se expresa la cofundadora de CANVAS Estrategias Sostenibles, Claudina Caramuti, para quien al "ritmo actual es improbable que se alcancen las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible". "El reto sigue siendo impulsar los ODS e integrarlos en las organizaciones desde todos los ámbitos", asegura.

"A nivel empresarial, es fundamental la sensibilización interna, en particular de la alta dirección para potenciar una toma de posición clara y la contribución transversal de la compañía. Es preciso priorizar los ODS en los que se puede tener un mayor impacto e invertir recursos para su integración en la visión estratégica de negocio, además de definir métricas trazables para la evaluación del progreso en las decisiones estratégicas", precisa.

Por ello, considera que "la tecnología y la innovación tienen un papel muy relevante para que los ODS formen parte de la toma de decisiones de cada actividad". "La innovación permite desarrollar nuevas metodologías, recursos o plataformas para la gestión de las metas de impacto asociadas. Y la tecnología puede contribuir a disponer de la información necesaria en tiempo real, utilizar la inteligencia digital como herramienta de mejora, entre otras particularidades", desgrana.

LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE, "PILAR DE LOS ODS"

"La innovación sostenible debería ser el pilar para la consecución de los ODS. Cualquier programa que se quiera implantar para llegar a este fin debe cumplir las regulaciones medioambientales, diseñar productos y servicios sostenibles y, por encima de todo, pensar en las consecuencias sociales y medioambientales de todo lo que se pretenda implementar", argumenta el CFO y cofundador de AUARA, Luis de Sande.

"Quedan menos de 7 años para que lleguemos a 2030 y el tiempo se va agotando. Los datos no engañan: sólo alrededor del 15% de las metas de los ODS van por buen camino, el 48% lo hacen de forma moderada y más de una tercera parte (el 37%) muestran un estancamiento o un retroceso. Lo que es síntoma de que nos vamos quedando sin tiempo, pero no podemos desfallecer en el camino", considera.

"Para revertir esta tendencia sería necesario un mayor compromiso por parte de los países ricos con los menos favorecidos. Además, es imprescindible una buena planificación realista, un control exhaustivo sobre la ejecución de los proyectos y la implementación de sistemas que propicien eficiencia y transparencia al uso de los fondos comprometidos", reclama.

El CEO y fundador de la Bolsa Social, Jose Moncada, también aboga por la innovación para permitir a las empresas "acelerar su contribución a la sostenibilidad y a los ODS". "Los nuevos modelos de negocio con ambición a la hora de innovar, aquellos que proponen una innovación disruptiva y buscan soluciones innovadoras, son los que más contribuyen a alcanzar la Agenda 2030. Pero también existen numerosas empresas que generan un importante impacto sin depender de la tecnología", indica.

Por su parte, Cristina Sancho, lead de Sostenibilidad de Impact Hub Madrid --la red de emprendedores con impacto comprometida con el

desarrollo sostenible-- defiende que "la innovación ha sido siempre una gran aliada para la evolución humana y el mundo en el que vivimos".

"Es un motor en constante funcionamiento, poniendo en duda o cuestionando cómo hacemos las cosas y cómo se pueden mejorar. En la era de la sostenibilidad, la innovación y la tecnología nos están ayudando a replantear y dirigir acciones de organizaciones, personas y gobiernos y a amplificar su impacto", concluye.