Personas sin hogar acampadas en el Paseo del Prado (Madrid): "Nos quedaremos hasta que nos oigan"

Publicado 04/08/2019 11:30:38 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas permanecen acampadas desde hace tres meses y medio en el Paseo del Prado, en Madrid, para reclamar una vivienda digna para las personas sin techo, sobre todo, para las familias más vulnerables. El Ayuntamiento asegura que solo 12 personas del total de los acampados son personas sin hogar, mientras que ellos afirman que todos son personas 'sin techo' y advierten de que no se moverán de allí hasta que les oigan.

Son las 11,30 horas y Javier está sentado junto a su tienda de campaña instalada en frente del Ministerio de Sanidad. Cuenta que es prehistoriador y que ahora recibe una pensión por minusvalía. Por unos "avatares personales" se vio obligado a vivir en la calle.

Mientras trabaja con las manos una piedra de granito que dice haber encontrado en el Paseo de la Castellana, Javier explica a Europa Press que tras pasar "por asuntos sociales", por "albergues colapsados" y por la parroquia de San Antón, ha decidido unirse a esta acampada para reclamar "una vivienda digna".

"Llevo aquí desde abril y me quedaré hasta que nos oigan porque tienen los oídos duros para lo que quieren", dice refiriéndose a los políticos, a los que pide, en primer lugar, "buena voluntad". Si bien, asegura que el Ayuntamiento les escucha "cuando le da la gana".

"No están al servicio del pueblo", lamenta Javier, al tiempo que dice observar más compromiso por parte de la izquierda. "Para la derecha somos fumadores de porros, maleantes, ellos son los salvadores de la patria", critica.

MÁS DE 2.700 PERSONAS SIN HOGAR EN MADRID

En todo caso, Javier tiene claro que seguirá allí acampado hasta que les escuchen y hasta que los políticos sean conscientes del problema del sinhogarismo. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España hay más de 40.000 personas sin hogar. En Madrid, hay 2.772, según el último recuento del Ayuntamiento.

"No se trata de 200 casitas sino de que está aumentando el número de personas en la calle, hay mucha gente que no dice nada, no tienen seguridad social, no tienen dónde orinar, se supone que se les debe dar una casa", zanja.

Unos metros más al norte, justo antes de llegar a la Cibeles, se encuentra ubicado otro pequeño campamento de personas sin hogar. Se trasladaron allí para llevar su reivindicación más cerca del Ayuntamiento y porque enfrente de Sanidad ya eran muchos.

Iru, de unos 50 años, ofrece información y recoge los donativos de la gente que pasa por allí y se solidariza con ellos. Los vecinos suelen colaborar con 2, 5 o hasta 20 euros y con ese dinero, van al supermercado y hacen compra para la cena. "El otro día hice patatas a la riojana", destaca, mientras señala la cocina que han instalado.

ROPERO, DUCHA Y COCINA

Cada día cocina uno de los acampados, que también se van turnando en otras tareas como estar de guardia en el puesto de información. Allí, también tienen un pequeño ropero para ofrecer una muda limpia a las personas sin techo que llegan nuevas.

Iru recorre esta pequeña parcela del Paseo del Prado en la que han levantado sus tiendas de campaña de color verde. Para hacer sus necesidades bajan a los baños públicos y para asearse, han instalado una ducha con un grifo y unas cortinas en uno de los árboles del paseo.

"Luchamos por la gente mayor y por las personas con discapacidad que viven en la calle y por los jóvenes, para que les den un trabajo", subraya Iru. En concreto, cuenta que una de las familias acampadas está formada por una mujer con osteoporosis y un hombre operado de la cadera.

María, conocida como 'la cordobesa', mujer de Iru, explica que llevan siete años y medio sin hogar y que cuando pueden se pagan un albergue o una pensión barata. Pero no mira primero por ellos sino por los más vulnerables de la acampada.

"Nuestro objetivo a medio plazo es que acojan a las cinco familias más vulnerables", afirma. A corto plazo, pide que no les cierren los baños y que les ayuden con un vale de comida.

Si bien, su marido Iru señala que en agosto "nadie" les "hace caso". "Se hacen la foto y se van", lamenta, al tiempo que asegura que son "una simple y llana regla de tres para el Estado".

DESALOJO DE 12 TIENDAS FRENTE AL AYUNTAMIENTO

El pasado miércoles 31 de julio, algunas de las personas sin hogar acampadas trasladaron 12 tiendas hasta la puerta del Palacio de Cibeles con intenciones de pernoctar en la zona, pero efectivos de la Policía Municipal de Madrid les desalojaron y detuvieron a uno de los portavoces del colectivo, Micki Carrera.

El colectivo hizo este gesto de protesta después de que desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento señalaran días atrás que "sólo 12 de las 80 personas que acampan en el Paseo del Prado son personas sin hogar" y que únicamente se haría un seguimiento a estas personas ya que el resto no son consideradas vulnerables.

"Dicen que sólo hay doce sin techo pero somos todos. Creemos que querían deslegitimar la acampada diciendo que es una acampada activista, una simple protesta, pero es nuestra casa, es la realidad", aseguró Carrera.

El pasado viernes 2 de agosto, las personas sin hogar acampadas en el Paseo del Prado aseguraron a Europa Press que estaban valorando tomar acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid por el desalojo de su campamento frente al Palacio de Cibeles el pasado miércoles.

Según ha explicado uno de sus portavoces, entienden que la Policía Municipal pudo "vulnerar Derechos Humanos" y que esta posibilidad la están estudiando sus abogados. Además, ha recordado que solicitaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "mediante instancia" que respetase sus "derechos de manifestación".