La Red Europea de Lucha contra la Pobreza pide priorizar en 2026 las políticas de vivienda y contra la pobreza infantil

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha reclamado a las instituciones que "prioricen" en 2026 las políticas de vivienda y empleo digno, y aborden de forma "urgente" el problema de la pobreza infantil.

Según recuerda EAPN-ES citando datos de su XV Informe 'El Estado de la Pobreza en España', más de 12,5 millones de personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y, aunque la cifra se ha reducido "ligeramente", no ha bajado del 25% desde hace una década.

Además, la red denuncia que las políticas "no están alcanzando la intensidad suficiente para proteger a la población en pobreza severa --4,1 millones de personas en hogares con ingresos inferiores a 644 euros al mes por unidad de consumo-- o para afrontar los niveles alarmantes de pobreza infantil, que alcanza a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes, la tasa más alta de la Unión Europea".

A esto se suman, según advierte, "la persistencia de un mercado laboral precarizado, la crisis habitacional y un coste de la vida en alza que obliga a los hogares con menos ingresos a recortar en bienes básicos como pescado, carne de calidad o alimentación para bebés".

"La mejora de los datos macroeconómicos que se viene dando los últimos años no revertirá de forma efectiva en la calidad de vida de la población si no se orienta a fomentar la inversión social y el papel protector del Estado, con políticas que refuercen la cohesión social y territorial", señalan desde la entidad.

En este contexto, EAPN-ES urge a las formaciones políticas a tener "altura de miras" y aprobar en 2026 el Pacto de Estado contra la Pobreza que se encuentra "parado" en el Congreso. Según señala la entidad, esta iniciativa debe contener "medidas que garanticen ingresos dignos en todas las etapas de la vida -entre ellas la prestación universal por crianza-, acceso a una vivienda digna, empleo de calidad, educación inclusiva, políticas migratorias dignas, medidas de cuidados y corresponsabilidad, transición justa y el fomento de la gobernanza".

Este Pacto se sumaría a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, aprobada por el Gobierno hace un año, y que sigue, según EAPN-ES, sigue "sin estar dotada con los recursos suficientes".

A su vez, la red destaca que mantendrá la lucha contra la aporofobia como una de las prioridades de trabajo en 2026, "con la vista puesta en una futura Directiva Europea para prevenir y luchar contra la discriminación por razón de vulnerabilidad socioeconómica".

A nivel internacional, desde la Red reafirman su "condena al genocidio que se mantiene en Gaza y al empleo del hambre y de la pobreza como arma de guerra", y reclaman a la Unión Europea y a sus Estados miembros "que actúen con firmeza para exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario en Palestina y en los diferentes conflictos armados que se dan a lo largo y ancho del mundo".