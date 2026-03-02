Hasta 15 centros de mayores de España se unen al programa 'Desatar 2.0' para mejorar cuidados a personas con demencia

Archivo - Persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 centros de mayores de toda España se han adherido al programa 'Desatar 2.0', promovido por la Confederación de Organizaciones de Mayores (CEOMA), para mejorar los cuidados de las personas mayores con demencia.

Los programas 'Desatar' y 'Desatar 2.0' están dirigidos por el doctor Antonio Burgueño y promovidos por CEOMA con el objetivo de erradicar las sujeciones a pacientes de Alzheimer en las residencias de mayores.

En total, más de 200 residencias ya han eliminado el uso de las sujeciones, o restricciones físicas y farmacológicas proporcionando cuidados dignos a los residentes, según señala CEOMA en un comunicado.

El programa 'Desatar 2.0' va "un paso más allá", según indican, ofreciendo a los centros la acreditación como 'Centros especialmente amigables con las personas mayores con demencia' si llegan a cumplir con los 65 criterios que se les exige.

Entre los 65 factores del programa 'Desatar 2.0' se encuentran la formación a los profesionales, la adaptación de los espacios, estándares organizativos, uso de herramientas específicas o la información a las familias.

Además, insta a las residencias a habilitar distintos espacios para las diferentes formas de convivencia, necesidades y actividades, considerando el entorno como el 'tercer cuidador'.

Según un estudio, un 67% de las personas que viven en una residencia atraviesan distintos procesos de la demencia. Tal y como expone Burgueño, "cuando no se hace nada al respecto, muchas de esas personas viven sobreestimuladas, otras infraestimuladas, muchas con excesiva demanda cognitiva y otras con pocas oportunidades de realizar actividades acordes a sus posibilidades".

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha solicitado mayores recursos "tanto para los diagnósticos previos como para ofrecer atención domiciliaria". "El Alzheimer no borra la dignidad de las personas que lo padecen y es obligatorio asegurar los cuidados necesarios de quienes la padecen", ha concluido.