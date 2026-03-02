Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad contra la "romantización" de roles de género, otra "forma de violencia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación en rueda de prensa de la campaña institucional con motivo del 8M, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La actriz Ángela Molina narra la nueva campaña institucional del Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, contra la "romantización" de los roles de géneros, "otra forma de violencia".

La campaña tiene como lema 'Las mujeres de alto valor no necesitamos tu validación' y quiere visibilizar los nuevos modos de violencia contra las mujeres que, según ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "son sutiles y pretenden captar la atención e incluso las voluntades de las más jóvenes".

"Las mujeres de alto valor no son otras que esas mujeres tradicionales, una mujer que asume los roles de género de sus abuelas, de sus bisabuelas, unas mujeres abnegadas, esposas, madres por encima de todo y relegadas, como digo, reprimidas al ámbito al ámbito doméstico, al ámbito íntimo", ha asegurado Redondo en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

Molina enumera en la campaña cómo son las "mujeres de alto valor", quienes revela que "cuidan su apariencia, se esfuerzan por vestir bien sin buscar llamar la atención, con modestia" y que "van arregladas hasta para ir al supermercado".

A PARTIR DE PUBLICACIONES DE 2025 Y NO DE 1950

Además, agrega que estas mujeres "son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas". También dice que son "exclusivas" y que saben "que algo que puede tener todo el mundo no tiene valor". "Son puras, sumisas y fieles. Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025. Aunque suena a 1950. No dejaremos que el pasado avance", concluye, a la vez que muestra a la actriz cogiendo una pancarta con esta última frase.

Durante su intervención, la ministra ha subrayado que el "recrudecimiento" de conflictos internacionales como los de Irán, Afganistán o Ucrania impactan especialmente en mujeres y niñas, pero ha advertido de que, junto a esa violencia "analógica", está creciendo la "violencia 5.0", la del entorno digital.

Según ha avanzado Redondo, un estudio que será presentado este martes en el Consejo de Ministros analiza cómo operan estas violencias en redes. Entre las formas detectadas figuran campañas de desinformación dirigidas contra periodistas y mujeres con representación pública, la resignificación peyorativa de términos para desacreditar al feminismo y una "violencia sexual extrema" a través de la pornografía online.

También ha alertado del uso de la inteligencia artificial para manipular imágenes de mujeres, despersonalizarlas y difundir contenidos íntimos falsos. A ello se suman campañas que romantizan los roles tradicionales bajo etiquetas como "tradwives" o "mujeres de kilómetro cero".

De cara a las movilizaciones del 8M, Redondo ha reconocido "la pluralidad interna" del movimiento, pero ha apelado a centrarse "en lo que le une". "Es verdad que el movimiento tiene distintos acentos, no lo vamos a negar. Lo importante y donde nos unen todas las cuestiones relevantes es en la calle. Por eso creo que lo importante es tomar las calles con los acentos que el movimiento feminista crea que tiene que articular. Pero evidentemente lo importante es que se vea al movimiento feminista, a las mujeres españolas, a las mujeres de todos los lugares, en cualquier lugar del planeta, alzando la voz frente al machismo y frente a quien nos quiere devolver a una situación de la que ya hemos salido, donde éramos vejadas, teníamos limitados nuestros derechos", ha recalcado.

REDONDO NO DESCARTA ACUDIR A VALLADOLID EL 8M

Preguntada por la marcha a la que acudirá este 8M, Redondo ha dicho que le gustaría estar en Madrid pero no ha descartado la opción de acudir a Valladolid. "Es verdad que me gustaría estar en Madrid. En los últimos años he estado en Madrid, pero me han invitado a participar en la manifestación en Valladolid, en mi ciudad, y creo que es un momento también muy adecuado para estar en Valladolid el 8M", ha señalado.

Por otro lado, respecto al Comité de Crisis que tiene que convocar su departamento para analizar los asesinatos machistas de febrero, la ministra ha expresado su deseo de celebrarlo "cuando antes", aunque aún no tiene fecha.

Asimismo, ha adelantado que el Gobierno hará balance del primer año del Pacto de Estado contra la violencia de género, renovado en febrero de 2025, que incluye más de 460 medidas, varias de ellas orientadas a combatir la violencia digital y proteger a menores frente a la pornografía y la desinformación en redes.

Finalmente, sobre la ley que prepara el Ministerio de Igualdad contra la violencia vicaria, Redondo ha reconocido "algún escollo" para sacarla adelante. "A mí me hubiera gustado desde luego que eso ya estuviera, pero creo que es más importante que el texto sea un texto correcto técnicamente, jurídicamente intachable y que nos permita avanzar que no anticipar una o dos o tres semanas", ha indicado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha dicho que la campaña por el 8M es "de resistencia democrática" y "de dignidad de las mujeres". "Y el mensaje pensamos que lo dice muy claramente. Nosotras somos de alto valor no por lo que damos, no por lo que aguantamos, no por lo que se espera de nosotras, sino por lo que somos", ha indicado.

Guijarro también ha apuntado que "no es una campaña contra nadie", sino que es "a favor de todas, a favor de todos, a favor de la democracia, que es lo que construye el feminismo".

Igualmente, ha señalado que se trata de una campaña "necesaria", que rechaza "discursos bastante bien envueltos", especialmente en el ámbito digital, que ponen "en riesgo" los derechos conseguidos con décadas de lucha feminista.

La iniciativa, realizada por la agencia Ogilvy, cuenta con un plan de medios pensado "para llegar a todas las generaciones", según ha detallado Guijarro. En concreto, se difundirá del 4 al 22 de marzo en radios, televisiones, entorno digital, marquesinas, etc. La pieza está dirigida por la cineasta Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale.