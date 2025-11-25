25N.-Feministas abolicionistas se movilizan en la capital: "Vosotros, machistas, sois los terroristas"

Manifestación del Foro de Madrid por el 25N - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feministas abolicionistas convocadas por el Foro de Madrid y el Movimiento Feministas han recorrido la Gran Vía madrileña para clamar contra la violencia machista, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes 25 de noviembre. Las participantes han coreado lemas como "el machismo es terrorismo"; "basta ya, ni una más"; "ninguna mujer sin protección, ningún maltratador sin castigo"; "no son muertas, son asesinadas"; o "cuidado puedes tener un putero al lado".

La manifestación ha congregado a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital y ha partido pasadas las 19:00 horas desde Gran Vía, al grito de "Aquí están las feministas abolicionistas".

Así, tras una pancarta bajo el lema 'Contra la violencia machista y el negacionismo basta de abandono institucional', las manifestantes han comenzado a marchar entre cánticos como "maltrato infantil, violencia machista"; "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca"; "no están locos, son asesinos"; "vosotros machistas sois los terroristas"; o "putero de Madrid ten cuidado que vamos a por ti".

"EL AMOR NO ES LA OSTIA"

Además, han portado carteles en los que se podían leer mensajes en los que exigían "respeto" por las mujeres, pedían condenas a violadores o "romper el silencio". "El amor no es la ostia" y "016 denuncia el maltrato" han sido otros de los mensajes de las participantes.

Las feministas denuncian la gestión "desastrosa" de las pulseras telemáticas para el control de los agresores machistas, cuyos fallos consideran "graves". Por ello, entre sus reivindicaciones piden la asunción de responsabilidades y la "máxima diligencia, sin escatimar recursos públicos para garantizar un sistema eficaz".

También reclaman juzgados con personal, medios y recursos adecuados para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres "de manera efectiva". Igualmente, exigen todos los recursos y políticas necesarias para erradicar la violencia machista y para luchar contra la violencia sexual.

Además, quieren una ley abolicionista de la prostitución "para acabar con la impunidad de proxenetas y puteros y proteger a las mujeres". Para ellas, una ley contra la trata es "insuficiente" para combatir la prostitución, ya que defienden que "no ofrece garantías a las mujeres ni reduce la demanda".

Igualmente, claman por una tipificación expresa de los vientres de alquiler como delito en España y el Impulso de su prohibición a nivel internacional. "Es imperativo que la mayoría social se una para exigir que las instituciones recuperen el impulso en la defensa de los derechos de las mujeres", subrayan.

Esta es una de las dos manifestaciones que tienen lugar este martes por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Madrid, lo que vuelve a evidenciar la división del feminismo en la capital. Pasadas las 19:00 horas ha salido también la organizada por Comisión 8M, con el lema 'Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal'.

Este año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acudido a las dos marchas convocadas este 25 de noviembre en la capital, tal y como ya hizo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En declaraciones a medios antes de participar en la manifestación del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, Redondo ha pedido consensos en materia de violencia de género. La titular de la cartera de Igualdad ha acudido a esta marcha acompañada por otras compañeras de partido.

Además, a la primera manifestación en Madrid por el 25N ha asistido una delegación del PP, encabezada por el vicesecretario de Igualdad de los 'populares', Jaime De los Santos.