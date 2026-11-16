Frente Amplio propone no sancionar la prostitución y proteger a víctimas de trata sin exigir denuncia

La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España).- Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Frente Amplio propone eliminar toda normativa que penalice o punitivice a las personas que ejercen la prostitución, así como proteger a las víctimas de trata en situación irregular sin exigir su colaboración con las autoridades policiales.

Según el programa electoral, recogido por Europa Press, la formación quiere desarrollar la Ley Integral para la Prevención, Persecución y Erradicación de la Trata de Seres Humanos, incorporando un plan de integración social y laboral para las víctimas.

También aboga por garantizar a las personas que ejercen la prostitución el acceso a derechos fundamentales como seguridad social, salud, condiciones de trabajo dignas y la posibilidad de organizarse, rechazando siempre el estigma asociado a la misma.

De la misma manera, apuesta por reformar el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería para garantizar que el permiso de residencia, la atención y la protección a las víctimas de trata en situación irregular no dependan de su colaboración con las autoridades policiales.

Igualmente, lleva entre sus propuestas la asignación de al menos 250 millones de euros para la atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Así, promete que prohibirá subcontrataciones a empresas privadas, garantizando que la asistencia sea prestada directamente por profesionales y servicios públicos.

Asimismo, quiere asignar de forma obligatoria por ley al menos un 5% del presupuesto no financiero del Estado a políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (superando el 4,4% actual).

En cuanto a la violencia de género, propone aumentar un 10% (con carácter adicional anual) su partida y blindar con carácter plurianual las partidas estructurales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para "asegurar su estabilidad". Además, incluye el acceso prioritario a vivienda pública y protegida para mujeres víctimas de violencia de género.

En esta misma línea, asegura que "el consentimiento explícito de las mujeres es lo que determina si existe o no agresión sexual y deberá ser el eje vertebrador de las normas legales, evitando que tengan que demostrar que ha habido violencia y/o intimidación". "Serán estrictamente agravantes de la conducta y no requisitos del tipo penal básico", agrega.

También pide establecer la suspensión cautelar automática del régimen de visitas, estancia y comunicaciones respecto al progenitor investigado por violencia machista. En este punto, quiere ampliar por ley la definición de violencia vicaria y reforzar el sistema VioGén, con la incorporación de una evaluación del riesgo específica para hijos de las víctimas.

MÁS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Respecto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, apuesta por crear más y dotar "adecuadamente" de personal y recursos a los Centros de Crisis 24 horas.

En materia económica, aboga por la transparencia salarial desde la oferta de empleo, derecho a conocer los salarios medios por sexo de quienes hacen un trabajo de igual valor y evaluaciones salariales conjuntas cuando la brecha supere el 5% sin justificación.

También quiere poner en marcha un plan de choque contra la precariedad en la limpieza, los cuidados, el comercio y la hostelería, con más inspección de trabajo y control de la brecha salarial. Según se desprende del documento, tendrá atención específica a mujeres rurales, gitanas, racializadas, en situación administrativa irregular y con discapacidad; autodeterminación de las personas trans, intersex y no binarias; protección frente a la violencia intragénero; reconocimiento de las familias diversas.

Por otro lado, señala que desplegará "de forma efectiva" la Ley Trans, así como que reconocerá a las personas no binarias y que protegerá a las personas frente a la violencia intragénero. Además, apuesta por establecer una estrategia estatal y un Observatorio Estatal contra la LGTBQAifobia.

En lo que respecta a la migración, plantea aprobar una Ley integral contra el racismo y un Pacto social y político contra los discursos de odio hacia las personas migrantes y refugiadas. También tiene pensado impulsar el Estatuto del Pueblo Gitano como marco de reconocimiento cultural y autogobierno cultural, garantizando la lucha contra el antigitanismo.

CULMINAR LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Además, aboga por culminar la regularización extraordinaria de 2026 y se compromete a resolver todas las solicitudes con medios suficientes, de modo que ninguna persona quede fuera por retrasos de la Administración.

En este punto, también quiere reformar de forma integral la Ley de Extranjería para instaurar un procedimiento "estable, permanente y reglado" de regularización administrativa. Además, propone suprimir trabas burocráticas mediante un empadronamiento flexible, el acceso garantizado a una cuenta bancaria básica, la agilización en la homologación de títulos y la obligación de obtener cita previa en las oficinas de extranjería en un plazo máximo de siete días naturales, acabando con la compraventa de citas.

Respecto a la frontera sur y la política de asilo, Frente Amplio promete cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), derogar la figura del "rechazo en frontera" (devoluciones en caliente) y prohibir las devoluciones ilegales encubiertas bajo la apariencia de retornos "voluntarios".

Asimismo recomienda crear una Agencia de Asilo dependiente directamente de la Presidencia del Gobierno para unificar las competencias en materia de protección internacional.

Entre otras medidas, también apuesta por garantizar la autorización de trabajo por cuenta propia y ajena de las personas solicitantes del estatuto de apátrida a partir de los seis meses de presentación de la solicitud, sin esperar a la resolución definitiva.