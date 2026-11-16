Foro de Madrid y Movimiento Feminista marcharán el 25N contra prostitución, pornografía y "alquiler de vientres"

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid marcharán el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra la prostitución, la pornografía, el "alquiler de vientes" y la violencia machista.

"Este 25 de noviembre salimos a la calle en memoria de las que han sido asesinadas, por las que sobrevivieron, por todas las mujeres amenazadas, y también por las niñas que merecen crecer sin violencia y miedo. No pedimos resignación, ni minutos de silencio que sustituyan a las decisiones de protección y ayuda que faltan", aseguran en su manifiesto consultado por Europa Press.

Así, estas organizaciones marcharán el próximo miércoles por las calles de Madrid con el lema 'Paremos la barbarie'. En concreto, partirán a las 18:30 horas del cruce Alcalá/Gran Vía hasta la Plaza de España.

En este sentido, hacen un llamamiento a las organizaciones de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad, con el objetivo de exigir respuestas para que protejan las vidas de las mujeres "de verdad".

En el manifiesto, las organizaciones hacen alusión a las más de 40 mujeres que han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas y denuncian que "sus asesinatos se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas".

En cuanto a la infancia, indican que, desde 2013, han sido asesinados 68 menores y un total de 545 se han quedado huérfanos por la violencia de género. Este año, 35 menores han perdido a sus madres.

"Exigimos reparar a todos los hijos e hijas que han sufrido esta Violencia, reconstruir ese recuento desde 2003 y reparar a todos los hijos e hijas que han perdido a su madre. Paremos la barbarie. Exigimos protección antes de que las asesinen", subrayan.

También piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional. Además, solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

PIDEN INVESTIGAR FALLOS

"Todos los fallos que no protejan a las mujeres, deben investigarse, con conclusiones públicas e implementarse medidas para que no se repitan. Las mujeres víctimas necesitan respuestas, no promesas que se renuevan después de cada crimen", recalcan.

Respecto a la violencia vicaria, llaman a suspender visitas y contactos cuando exista el riesgo legalmente apreciado de violencia, así como escuchar a los menores y no desacreditar a las madres que intentan protegerlos. "Un agresor no adquiere garantías de buen padre por tener hijos", añaden.

Entre las medidas propuestas por las feministas también abordan la violencia sexual. En este punto, reclaman investigaciones diligentes, procedimientos sin revictimización y evaluar y corregir la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí', "con pleno respeto a las garantías judiciales de mujeres, a las instituciones democráticas y al conjunto de la sociedad a exigir respuestas que protejan de verdad".

Del mismo modo, afirman que la trata, la prostitución y la pornografía que utiliza o exhibe violencia contra las mujeres "requieren actuaciones diferenciadas y una respuesta que reconozca sus vínculos".

LEY ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL

En esta línea, exigen la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Así, solicitan ingresos, vivienda, atención sanitaria, formación, empleo, reparación y, "cuando corresponda", regularización y protección.

"Hay que perseguir el dinero de la explotación y escuchar a las supervivientes. Mientras el cuerpo de las mujeres siga siendo una mercancía, no podremos hablar de una sociedad libre de violencia machista", recalcan.

Además, abogan por proteger a las niñas y adolescentes captadas por las redes, supervisar los centros de tutela y depurar responsabilidades por negligencias. De esta manera, denuncian la pornografía que "normaliza la violencia, el acoso digital y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento".

A juicio de las organizaciones, plataformas, administraciones y familias "deben actuar para controlar estas violencias". "La coeducación debe enseñar a reconocer la violencia y rechazar la dominación masculina", agregan.

Por otro lado, denuncian los "vientres de alquiler" y "los negocios que explotan la capacidad de gestar". "Exigimos actuar contra la intermediación comercial, dentro y fuera de España, y proteger la salud y los derechos de las mujeres", apuntan.

También animan a parar "la barbarie" cuando "se impone en nombre de una tradición, una religión o una guerra". En este punto, se solidarizan con las mujeres afganas, las iraníes, las palestinas y con quienes sufren las guerras en Sudán y la República Democrática del Congo.

Igualmente, rechazan los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata y la violencia sexual en los conflictos armados. "Los derechos de las mujeres en ningún caso no admiten excepciones religiosas, culturales o geopolíticas", avisan.

PROHIBIR EL BURKA Y EL NIQAB

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista también proponen prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control". Para las organizaciones, "ninguna tradición ni precepto religioso puede prevalecer sobre sus derechos".

Del mismo modo, claman contra "las políticas que diluyen las categorías necesarias para medir la discriminación por razón de sexo o debilitan la protección de las mujeres". Así, piden revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque "comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

Finalmente, en lo que respecta a Madrid, llaman a fortalecer la red pública, estabilizar los equipos y mantener los Espacios de Igualdad abiertos al trabajo de las organizaciones de mujeres.