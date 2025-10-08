El 50% de adultos con discapacidad en España se sienten solos frente al 15% de población sin discapacidad, según estudio

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 50,6% de los adultos con discapacidad que viven en España se sienten solos, un porcentaje superior en casi 35 puntos al registrado entre la población sin discapacidad (15,8%), según un estudio de Fundación ONCE elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) y presentado este miércoles en Madrid.

El informe, titulado 'Estudio sobre discapacidad y soledad no deseada en España', alerta de que la soledad "es un problema persistente" en este colectivo, más que entre la población sin discapacidad, ya que la sufre de manera prolongada el 40,4%, frente al 10,8% de las personas sin discapacidad.

Para elaborar el estudio, sus autores han realizado una encuesta a un total de 795 personas con discapacidad mayores de 18 años y con el fin de comparar los resultados obtenidos con los de la población sin discapacidad, han utilizado también datos del Barómetro de la soledad no deseada en España 2024 (SoledadES, Fundación ONCE, Fundación AXA, 2024).

Entre las conclusiones que arroja, destaca que cuatro de cada cinco personas con discapacidad (79,9%) que sufren soledad llevan en esta situación desde hace más de 2 años y un 73,6%, desde hace más de tres.

Sobre el perfil, el estudio revela que la soledad no deseada es más frecuente entre las mujeres (54,3%) que entre los hombres con discapacidad (45,7%) y entre los más jóvenes y mayores (65,7% en personas de entre 18 y 29 años y 64,1% entre encuestados de 65 y más años).

Además, en municipios con menos de 10.000 habitantes, el porcentaje de soledad es del 41,4%, mientras que, en localidades con más de 500.000, esta cifra alcanza el 56,5%. Asimismo, más de la mitad de las personas con discapacidad encuestadas que sufren soledad no deseada afirman tener menos relaciones familiares y de amistad de las que desean (56,3% y 69%, respectivamente), valores que no difieren de los de las personas sin discapacidad (52,5% y 67,5% respectivamente).

A su vez, el informe indica que las personas con discapacidad que no sufren soledad se relacionan de manera presencial más frecuentemente con sus familiares (78%) y amistades (80,4%) que aquellas que sí se sienten solas. Entre quienes se sienten solas, un 37,5% se relaciona principalmente de forma online o a distancia con sus familiares y un 47,7%, con sus amistades.

EL DESEMPLEO: FACTOR DE RIESGO

Con respecto a estudios y trabajo, el documento indica que "el desempleo es un factor de riesgo de soledad importante", ya que las personas con discapacidad desempleadas presentan una prevalencia de soledad mayor que aquellas que se encuentran ocupadas (65,8% frente a 46,6%).

Además, las que tienen peor estado de salud se sienten más solas. Así, la prevalencia de la soledad no deseada en personas con discapacidad que perciben su estado de salud como muy malo es mayor (77,2%) que la de aquellas que aseguran tener un estado de salud muy bueno (26,4%). Igualmente, más de la mitad de las personas con discapacidad que sufren soledad no deseada han padecido también acoso laboral, escolar o de pareja (58,9%).

En este sentido, el 50,9% de la población con discapacidad que se siente sola en España dice haber tenido pensamientos suicidas o autolesivos frente al 23,7% de personas con discapacidad que no sufren soledad no deseada. De hecho, la asistencia a terapia psicológica aumenta más de 20 puntos entre las personas con discapacidad que padecen soledad respecto de quienes no la sufren.

El estudio se ha presentado este miércoles en la sede de Fundación ONCE en Madrid, en un acto que ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez; el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y la presidenta de SoledadES, Matilde Fernández.

En su intervención, la secretaria de Estado ha destacado que este informe va a "aportar luz" y servir de "hoja de ruta" para estudiar esta realidad y ayudar a ser capaces de implantar políticas más inclusivas. "La soledad no deseada es un problema de justicia social", ha aseverado.

Por su parte, Carballeda ha destacado que, ante esta situación, la ONCE ayuda a afrontar las dificultades y a encontrar trabajo digno a sus afiliados. Esta entidad, según ha afirmado, sabe escuchar, algo fundamental para combatir la soledad no deseada.

Entre los retos que plantea la ONCE en el informe, destacan: el diseño de programas que aborden tanto los factores estructurales como los individuales del aislamiento involuntario, en lugar de tratar solo sus síntomas; involucrar en ellos a los ciudadanos con discapacidad; ofrecerles ayuda incluso si no la solicitan explícitamente; generar conocimiento periódico y sistemático sobre el fenómeno y eliminar barreras también en el mundo digital.