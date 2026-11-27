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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 50 y a 1.391 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del caso de Bilbao. Se trata de dos crímenes machistas más que en todo 2025, con 48 registrados.

Según ha informado este viernes el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 34 años, presuntamente asesinada este jueves 26 de diciembre.

La víctima tenía una hija y un hijo menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Así, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao, tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces y ha fallecido en la madrugada de este viernes.

El hombre acusado de matar a su expareja tenía en vigor una orden de alejamiento. Ambos compartían un piso en el que se produjo la agresión y tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

SÁNCHEZ: "NI NOS VAN A CALLAR NI VAMOS A MIRAR HACIA OTRO LADO"

Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a "seguir combatiendo esta violencia con determinación" en un mensaje en la red social X.

"Todo mi cariño y solidaridad con la familia y los seres queridos de la mujer asesinada en Bilbao por violencia de género. Ni nos van a callar ni vamos a mirar hacia otro lado. Porque no podemos permitir que la violencia machista siga siendo una amenaza. Seguiremos combatiendo esta violencia con determinaciónm con todos los recursos y desde todos los ámbitos. Ni un paso atrás frente a la violencia machista", ha apuntado.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha condenado el crimen en X: "Hoy tenemos que despedir a Biansi Nadieska, una nueva víctima de la violencia de género. No se puede negar una trágica realidad que sigue costando vidas por el hecho de ser mujer en nuestro país. Tenemos que estar unid@s frente al terrorismo machista. Mi más sentido pésame. 016".

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 13. Le sigue la Comunidad de Madrid, con siete; la Comunidad Valenciana, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con cuatro; Aragón, Canarias, Cantabria, Navarra Asturias y Murcia, con dos; y Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco, con uno.

EL 70% NO HABÍA DENUNCIADO

En total, 35 de los 50 casos por violencia machista (70%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (20%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Igualmente, los datos revelan que 33 de las víctimas mortales eran españolas (66%) y 17 de otro país (34%). Mientras, en el caso de los presuntos agresores, 31 (62%) eran españoles y 19 de otro país (38%).