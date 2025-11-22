Un 63% de niñas y adolescentes en todo el mundo desafían en secreto normas de género en su día a día, según estudio

Un informe de Plan International revela que el 63% de niñas y adolescentes en todo el mundo desafían en secreto normas de género en su vida cotidiana - PLAN INTERNATIONAL

Un 63% de niñas y adolescentes en todo el mundo desafían en secreto normas de género en su vida cotidiana, aunque muchas veces lo hacen en silencio para protegerse, como se desprende de nuevo informe de Plan International y la Universidad de Cardiff, que analiza cómo este colectivo impulsa cambios sociales desde su vida diaria.

El estudio -- que lleva por título 'La resistencia cotidiana de las niñas' y que se publica en el marco del 25N, Día Internacional de Tolerancia Cero a la Violencia de Género-- revela que el citado porcentaje de las niñas que resiste las normas de género en secreto llevan a cabo acciones como ganar dinero sin que sus padres lo sepan hasta mantener amistades o mantener relaciones ocultas porque hacerlo públicamente puede poner en riesgo su seguridad. En cualquier caso, casi la mitad (47%) se atreve a desobedecer abiertamente estas normas en algún momento.

El informe también alerta de que desafiar abiertamente las normas puede ser peligroso ya que el 83% de las niñas que resistieron dijo haber sufrido castigos físicos en la infancia. Por ello, muchas optan por ocultar su resistencia para mantenerse seguras.

Basado en 18 años de investigación cualitativa del proyecto Real Choices, Real Lives, la investigación siguió a 142 niñas en nueve países (Benín, Togo, Uganda, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Camboya, Filipinas y Vietnam) desde su nacimiento hasta los 18 años. La conclusión es que las niñas participan políticamente en su vida cotidiana, aunque no se identifiquen como activistas.

"La igualdad de género no podrá alcanzarse si hay niñas que se ven obligadas a esconderse o temen por su vida por defender sus derechos. Ellas ya están impulsando el cambio. Necesitan marcos legales que las protejan, adultos que las apoyen, entornos seguros y la libertad para hablar sin miedo", asegura la directora general de Plan International, Concha López.

PEQUEÑOS ACTOS, GRANDES CAMBIOS

Si bien la atención pública suele centrarse en activistas conocidas como Malala Yousazfai o Greta Thunberg, el informe revela que la mayoría de las niñas participan políticamente de manera "más silenciosa pero igualmente transformadora", y que necesitan más apoyo por parte de los adultos para hacerlo con seguridad.

La investigación muestra que la resistencia adopta muchas formas: practicar deportes tradicionalmente masculinos, cuestionar por qué se les asignan más tareas domésticas, exigir educación sexual integral o reclamar el derecho a decidir sobre su futuro. Estos gestos, aunque parezcan pequeños, son actos políticos que desafían las normas de género y abren camino hacia la igualdad.

En Brasil, Juliana desafió las expectativas familiares al seguir jugando al fútbol, pese a que sus abuelos lo consideraban "inapropiado para una niña". Su perseverancia no solo le permitió seguir en el campo, sino que cambió la mentalidad de su entorno, demostrando que cuando los adultos escuchan y apoyan, se abre la puerta a una transformación social más amplia, como enfatiza el estudio.

PETICIONES A GOBIERNOS, EDUCADORES Y COMUNIDADES

Por ello, el informe insta a gobiernos, educadores y comunidades a crear entornos donde las niñas puedan liderar el cambio. En este sentido, pide a los Gobiernos reforzar los marcos legales que garanticen la igualdad y no discriminación, prohibir la violencia contra la infancia, financiar una educación inclusiva e igualitaria y apoyar la participación y el liderazgo juvenil.

Reclama asimismo a los centros educativos que ofrezcan espacios seguros para que las niñas hablen libremente, participen en actividades y reciban una educación sexual integral y hace un llamamiento a las familias y comunidades para que escuchen a las niñas, cuestionen las normas restrictivas y sean modelos de igualdad.