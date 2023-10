El 73% de las madres españolas asegura haber sufrido algún tipo de presión durante la maternidad

Los cambios físicos, el tiempo que se dedica a los hijos o la decisión sobre la lactancia materna, entre los aspectos más cuestionados

El 73% de las madres españolas afirma haber sufrido algún tipo de presión durante la maternidad, según los resultados del barómetro 'FamilyLovers' de Chicco, cuyo objetivo es dar visibilidad a la diversidad familiar y a las diferentes maneras de criar a los hijos.

El documento, publicado en el marco del mes de concienciación de la diversidad global, puntualiza que las presiones recibidas giran en torno a aspectos como los cambios físicos (señalado por el 30,9% de los encuestados), el tiempo que les dedican a los hijos (29,6%), la decisión sobre la lactancia materna (27,1%) o la estabilidad emocional (24,1%).

Por el contrario, el 27% de los encuestados asegura no haber sufrido presiones de ningún tipo durante la maternidad. En cualquier caso, tres de cada cuatro encuestados considera que las madres sufren una mayor presión social que los padres, cifra que asciende hasta el 91,6% si se les pregunta a las mujeres, frente al 60,9% de los hombres.

El barómetro --que se realizó entre el 12 y 27 de abril de 2023 a una muestra de 1.500 familias españolas, padres y madres de entre 25 y 50 años-- añade que el 37,5% de las madres y padres españoles afirma haberse sentido juzgado desde que han tenido hijos, frente al 62,5% que sostiene lo contrario.

Dicho sentimiento es mayor en el caso de las madres (56,4%), entre quienes tienen entre 25-39 años (54,9%), las familias homoparentales (46,2%) y las familias monoparentales (44,2%). Entre aquellos que afirman haberse sentido juzgados, señalan principalmente a la sociedad (51%) y el entorno familiar (46,7%), aunque también se han sentido juzgados por otras madres y padres (36,6%), además de los amigos (21,5%) o los compañeros de trabajo (15,3%).

Preguntados por aquellos juicios a los que se suelen enfrentar más frecuentemente, destacan la forma de criar a los hijos (64,7%) y el tiempo que pasan con ellos (35,2%), aunque también mencionan el disfrute de momentos de ocio o disfrute personal (25%) y la estabilidad emocional (22,4%). Otros aspectos señalados son la manera en la que padres y madres gastan el dinero (22,2%) y el deseo de mantener la estabilidad laboral (17,2%).

El 34,8% de los entrevistados reconoce a su vez que se ha visto presionado para cambiar la manera de criar a sus hijos, porcentaje mayor en el caso de las madres (42,6% frente al 26,7% de los padres) y aquellos entre 25-39 años (43,4%). También es mayormente señalado por las familias homoparentales (46,2%) y las monoparentales (40,4%).

Entre los que se han sentido presionados, dicha presión viene principalmente del entorno familiar (57,3%). En segundo lugar, se menciona la presión que se recibe por lo que se lee y ve habitualmente en medios o redes sociales sobre cómo criar a los hijos (37,7%), seguido de la recibida por parte de otros padres y madres (29,7%) y el 11,9% apunta a los amigos.

Preguntados sobre qué debería cambiar en la sociedad para que las madres y padres reciban una menor presión, cerca del 60% indica que debería haber un mayor respeto por sus decisiones sobre la crianza, mientras que un 51,8% destaca que los progenitores deberían recibir más apoyo institucional, un 44,7% pide una mayor conciliación a las empresas y el 42,7%, un mayor respeto por el tiempo que padres y madres se dedican a sí mismos.

Por otro lado, ocho de cada diez padres encuestados consideran que tienen las mismas facilidades para criar a sus hijos que el resto de las familias. Por el contrario, el 46,2% de familias homoparentales considera que esas facilidades no son las mismas y la cifra se eleva al 71,2% si se les pregunta a las familias monoparentales.

POCAS AYUDAS PARA LA CRIANZA EN FAMILIAS MONOPARENTALES Y HOMOPARENTALES

En cuanto a las ayudas para la crianza de los niños y niñas, el 82% afirma que no recibe ningún tipo de ayuda, una cifra que desciende hasta el 72,3% en el caso de las familias numerosas, y aumenta hasta el 78,8% en las familias monoparentales y el 92,3% de las familias homoparentales.

Entre el 18% que asegura percibir algún tipo de ayuda, el 46,7% recibe apoyo económico de algún organismo o institución pública; el 21,9% tiene ayuda del colegio; el 18,9% apoyo en materia de conciliación por parte de la empresa y el 12,2% percibe una pensión pública.

Consultados por si consideran que los organismos e instituciones públicas tienen en cuenta la diversidad familiar a la hora de tomar decisiones o conceder ayudas, el 86,7% afirma que no. En concreto, el 53,7% afirma que el apoyo debería atender a cada caso particular y eso actualmente no ocurre, y el 33,1% señala que algunas familias no reciben todo el apoyo que requerirían.

Sobre los condicionantes que consideran les afectan más respecto al resto de madres y padres, el 41,1% de padres y el 43,9% de madres coinciden en que el principal condicionante que les afecta en mayor medida es la renuncia al tiempo personal y de ocio. La segunda opción más repetida entre ellas es tener que dejar de trabajar o cambiar el horario laboral (31,1%) y el 40,8% sostiene que no considera que esté más condicionado que el resto.

Mientras, las familias numerosas consideran que tienen que hacer una mayor renuncia al tiempo personal y de ocio (44,7%) y el 44,2% de familias monoparentales cree que sufren un mayor impacto económico que el resto. Para el 61,5% de familias homoparentales la renuncia al tiempo libre y ocio es superior que para el resto de familias.

Por último, el 40,9% de encuestados señala que hace falta conciencia sobre la diversidad de las familias ya que existe un gran desconocimiento. Al respecto, un 42,4% considera que, a pesar de que hay concienciación, siempre es necesario un poco más y quienes consideran en mayor medida que hay una falta de concienciación son las familias homoparentales (61,5%) y las monoparentales (53,8%).