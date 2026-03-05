El 6,9% de las mujeres se dedica solo al trabajo de hogar no remunerado, frente al 0,3% de los hombres, según Oxfam

Archivo - Una mujer trabaja en el hogar.- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 6,9% de las mujeres se dedica solo al trabajo de hogar no remunerado, frente al 0,3% de los hombres --23 veces más--, según la segunda encuesta Vivir la Desigualdad llevada a cabo por Oxfam Intermón.

La encuesta, que ha sido realizada en el ámbito estatal con una muestra de 4.102 entrevistas y con representación de personas extranjeras, revela que la percepción de la desigualdad también es distinta entre los hombres y mujeres. El 37,3% de las mujeres percibe una alta desigualdad en el hogar, frente al 28,4% de los hombres.

Además, el 41,3% de las mujeres dice necesitar un segundo empleo, pero no poder tenerlo por falta de tiempo o por motivos de cuidados, frente a un 33,7% de los hombres en esta situación.

La encuesta bianual de Oxfam Intermón muestra también que el 40,9% de las mujeres afirma que su trabajo principal no les deja tiempo suficiente para tareas domésticas y de cuidado, frente al 33,5% de los hombres. Desde la anterior encuesta realizada en 2023, la proporción de mujeres en esa situación ha aumentado 8,9 puntos porcentuales, frente a 3,4 puntos en el caso de los hombres.

Respecto a los ingresos mensuales netos, una de cada cuatro mujeres (25,4 %) vive en hogares con ingresos de hasta 1.200 euros al mes, frente al 16,8 % de los hombres. En cambio, en los hogares con más de 4.000 euros mensuales, las mujeres representan el 6 %, mientras que los hombres alcanzan el 11 %.

En consonancia con estos datos, el 32,7% de las mujeres afirma no contar con ingresos suficientes "para llevar una vida digna", frente al 26,6% de los hombres.

Las mujeres perciben además que su trabajo les deja menos tiempo que a los hombres para ocio o para pasar tiempo con familiares y amigos, y presentan menores niveles de autonomía económica. También son menos las mujeres que declaran tener buena salud mental (62,4% frente al 68,8% de los hombres).

En esa línea, empeora más entre las mujeres que entre los hombres la percepción de tener ingresos para una vida digna y la satisfacción con el empleo. Desde 2023 el porcentaje de mujeres que se declaran insatisfechas con su trabajo ha subido del 25,2 al 33,3%, mientras que en los hombres sube a 26,8% desde el 22,7% de 2023.

También son más las mujeres que declaran vivir en hogares que llegan justo a fin de mes o tienen que recurrir a ahorros o endeudamiento.

Todas estas diferencias se asocian con mayores niveles de renuncia por parte de ellas. En 2025, las mujeres siguen declarando con mayor frecuencia que los hombres haber tenido que reducir gastos básicos y no básicos -como alimentación, ropa, ocio, vacaciones o capacidad de ahorro para imprevistos-, con brechas que oscilan entre 7,5 y 13 puntos porcentuales.

Ante esta situación, Oxfam Intermón propone medidas orientadas a abordar la combinación de precariedad laboral y sobrecarga de cuidados, mejorando la calidad dle empleo, la igualdad salarias y la corresponsabilidad en los cuidados con medida para reducir la brecha laboral y salarial y facilitar la conciliación y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, propone dar prioridad a los sistemas públicos de cuidados con servicios de calidad para la infancia, mayores y personas dependientes, reconocimiento de derechos y protección para las personas cuidadoras y equiparación de derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar y del sector de cuidados.

"Como sociedad, tenemos que entender que los cuidados no pueden seguir dependiendo del esfuerzo desproporcionado de una parte", ha concluido la experta en desigualdes de Oxfam Intermon Julia García. En su opinión, "hay que construir un sistema que permita pasar del sacrificio individual al derecho colectivo".