La periodista iraní Masih Alinejad dice que "políticos europeos feministas" están jugando "en las manos" de Irán

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista iraní y activista política Masih Alinejad ha denunciado este jueves en el Congreso la violencia que sufren las mujeres en Irán y ha afirmado que la "izquierda" y "algunos de los políticos europeos feministas" defienden el uso del hiyab para respetar la cultura de los iraníes. "Creo que no son 'naives'. Están actualmente jugando en las manos de la República Islámica", ha asegurado.

Así lo ha expresado Masih Alinejad, en el marco de unas jornadas organizadas por el Grupo Popular, la misma semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, donde ha aseverado que todas las mujeres presentes en la sala son "criminales" a los ojos ayatolás en su país, que van a ser arrestadas e incluso asesinadas si se sientan en un banco junto a los hombres.

En este sentido, ha apuntado que su madre usa el hiyab, pero "nunca" la ha forzado a utilizarlo. "Esa es la verdadera cultura de mi nación", ha asegurado. "Cuando fuerzan a la mitad de la población a cubrirse, significa que hacen de nuestro cuerpo una batalla", ha apuntado, para después añadir que no están "luchando contra un pequeño trozo de tela", sino que rechazan el "símbolo de un régimen bárbaro", uno de los "más visibles" de Irán.

Alinejad ha preguntado cuántos de los presentes han leído la novela o han visto la serie de 'El cuento de la criada' como muchos occidentales. "Su entretenimiento, su ficción, es la realidad en Irán, en Afganistán, bajo las leyes de sharia", ha señalado, para añadir que "los feministas occidentales juegan en este juego".

Masih Alinejad ha criticado la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la guerra en Irán. "¿Cómo te atreves a usar los cuerpos de los iraníes que han sufrido masacres contra más de 32.000 personas?", ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado "dónde estaban las leyes internacionales" cuando las mujeres iraníes eran asesinadas en la cárcel "por el crimen de mostrar su pelo".

"Si comparto estas historias, la brutalidad de la ideología islámica, algunos políticos occidentales me dicen que estoy causando la islamofobia. La islamofobia es un miedo irracional, pero mi miedo es racional. Mi miedo y el miedo de millones de mujeres en Irán, en Afganistán, es racional", ha afirmado.

LA "OPRESIÓN" EN CUBA

Por su parte, Rosa María Payá, la hija del histórico disidente cubano Oswaldo Payá, se ha preguntado "qué imagen quieren dar los gobiernos españoles, específicamente el Gobierno, cuando una mujer joven como Irene Montero, se sienta con los represores de las mujeres cubanas, con los violadores de las mujeres cubanas".

La fundadora de Cuba Decide y líder democrática cubana ha denunciado la "discriminación" y la "opresión" que, a su juicio, sufren las mujeres por parte del gobierno cubano. "Las Damas de Blanco hoy, en Cuba, son reprimidas por querer ir a misa, por despertarse el domingo e intentar salir de sus casas para llegar a misa", ha afirmado.

En su intervención en la Cámara Baja, Rosa María Payá se ha referido a Las Damas de Blanco, el grupo fundado por mujeres de los 75 disidentes detenidos durante la llamada Primavera Negra de 2003. La activista ha explicado que el régimen cubano no contaba "con las esposas, con las madres, con las hijas de esos líderes que salieron en su nombre a las calles a exigir libertad".

Asimismo, Payá ha relatado que una de sus mejores amigas, de 37 años como ella, "lleva más de tres años en prisión, en una celda inmunda" por ir "a la estación de policía a preguntar por los desaparecidos de su pueblo" al día siguiente de las protestas masivas que tuvieron lugar en julio del 2021.

La activista ha agregado que la madre de su amiga, "una de las mujeres más valientes y más dignas" que ha conocido, "cuando sale los domingos para intentar ir a misa es detenida, es secuestrada por las fuerzas de la seguridad".

"Es amedrentada y es impedida de realizar algo tan elemental, algo tan humano como rezar por sus seres queridos. Esa es la realidad de opresión que viven las mujeres cubanas", ha manifestado, para después añadir que el Gobierno cubano se "vanagloria" cuando "la miseria, la represión, la discriminación empuja a tantas mujeres y también hombres por cierto, a la prostitución".

Según Payá, "el comunismo cubano ha estado oprimiendo" a hombres y mujeres en Cuba durante 67 años: "Pero las mujeres lo sufrimos de manera especial", ha subrayado.