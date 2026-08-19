La actriz Assumpta Serna clama por la dignidad de los mayores frente al sistema de cuidado: "Vivir más no es suficiente"

Archivo - La actriz Assumpta Serna durante el pase gráfico de la obra ‘Minerva’ en el Teatro Romano de Mérida, a 5 de julio de 2022, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz española Assumpta Serna ha alzado la voz para visibilizar las deficiencias del sistema de atención a la dependencia en España y ha clamado por la dignidad de los mayores, al mismo tiempo que ha advertido de que "vivir más no es suficiente".

"Mi madre tiene 100 años y estoy frustrada pero también tengo esperanza, porque todo comenzó por un problema personal compartido en redes y ahora he descubierto la magnitud del problema, no solo Cataluña, es España entera", cuenta en un vídeo en Instagram.

En este sentido, explica que España es uno de los países del mundo donde más años viven sus ciudadanos. "Aquí, en Madrid, la esperanza de vida es la más alta de cualquier región de la Unión Europea, pero ¿qué pasa con esos años de más?", pregunta.

Tras exponer días antes su frustración con el sistema de la dependencia a través de una serie de vídeos, Serna recalca "la empatía, la fuerza, la determinación de cambiar las cosas" de "cientos" de personas que han compartido su situación y su testimonio, cargado de "dolor" y "rabia".

Igualmente, la actriz recuerda que la prosperidad actual es fruto del esfuerzo de toda una generación que trabajó sin buscar "fama" ni "poder". "Trabajaron, criaron a sus familias, pagaron sus impuestos, construyeron este mundo, en el que vivimos hoy y heredamos. Ellos plantaron los árboles y merecen sentarse a su sombra porque, si no lo hacemos, mañana nosotros también podemos encontrarnos preguntándonos ¿por qué, si no he hecho nada malo, me están tratando así?", apunta.

Igualmente, denuncia que se trate a las personas mayores como a "ciudadanos olvidados" en su propio país. "Ahora debemos unirnos, independenicnete de nuestras diferencias políticas, y hacer de España el país líder mundial en la calidad de ciudado de estos años", destaca, al mismo tiempo que señala que "vivir más no es suficiente" y que los ciudadanos merecen vivir los últimos años de sus vidas "con dignidad".