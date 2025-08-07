Aldeas pide una reforma del sistema de protección que incluya la transición a la vida independiente y prorrogue apoyos

Aldeas Infantiles pide medidas para una emancipación "segura" de los niños tutelados al cumplir 18 años - ALDEAS INFANTILES

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS reclama una reforma del sistema de protección que "asuma la transición a la vida independiente como una fase más del mismo y que prorrogue los apoyos necesarios" para garantizar "una transición segura y digna" a la vida adulta de los jóvenes que crecen en el sistema de protección.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, la ONG explica que los jóvenes que crecen en el sistema de protección se ven obligados a emanciparse con 18 años, "a menudo sin redes de apoyo", y 12 años antes, ya que "la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años".

En este sentido, Aldeas pide que el interés superior de los jóvenes sea "el principio rector en cualquier decisión relacionada con su emancipación" y considera "fundamental" considerar aspectos como el género, la edad, el grado de madurez y las circunstancias personales de cada joven, "asegurando un enfoque individualizado".

Asimismo, la organización señala como "imprescindible" garantizar su derecho a participar activamente en la planificación de su salida del sistema de protección, "asegurando que dicho proceso se realice de forma gradual y acompañada".

"La preparación para esta transición debe iniciarse al menos dos años antes de alcanzar la mayoría de edad, y debe incluir la asignación de una figura profesional de referencia, que les proporcione orientación y apoyo continuado", detalla.

Además, la ONG ve "esencial" ofrecerles oportunidades educativas y de formación profesional, así como "garantizar el acceso a servicios sociales, jurídicos, sanitarios y a una asistencia económica adecuada".

Con el objetivo de reducir desigualdades territoriales, Aldeas Infantiles propone homogeneizar las ayudas y recursos disponibles en las distintas comunidades autónomas.

También subraya la importancia de formar y capacitar a los profesionales del ámbito social y educativo en los procesos de transición a la vida independiente.

En el caso de los adolescentes con necesidades especiales, Aldeas defiende que deben existir servicios de apoyo específicos que "eviten situaciones de institucionalización innecesaria al cumplir los 18 años".

Finalmente, considera necesario alentar a los sectores público y privado para que "se comprometan activamente en la inserción laboral de jóvenes extutelados, ofreciéndoles oportunidades reales de empleo y desarrollo".

"No es suficiente con alimentar, educar y cuidar al niño o niña durante el acogimiento; es imprescindible garantizar un desarrollo integral que facilite su plena inclusión en la sociedad", defienden desde Aldeas Infantiles SOS, que cree que la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, "no cumple con los estándares internacionales" en lo relativo al acompañamiento en el proceso de emancipación.