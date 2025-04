MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha denunciado el "machismo atronador" tras los insultos que ha recibido en redes sociales durante los últimos días, ha pedido "condenas sin peros" y no descarta ir a la vía judicial.

"Ante esas situaciones de insultos, de vejaciones, de un machismo absolutamente atronador, lo único que cabe es la condena"", ha subrayado Alegría. "Ya basta. Es imperdonable que a las mujeres, especialmente a las mujeres, se nos siga insultando y se nos sigan cuestionando cada día", ha añadido, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por ello, no ha descartado recurrir a la vía judicial. "Voy a pensar y a plantearme si adopto también algún tipo de respuesta o decisión por la vía judicial. Soy consciente que no es sencillo, porque anteriormente lo decía, estamos frente a una catarata de insultos y de injurias, que es verdad, que se esconden tras un anonimato que es tan peligroso. Pero sí, desde luego que lo voy a valorar y lo voy a estudiar", ha afirmado.

La ministra portavoz del Gobierno ha reconocido que "no están siendo días sencillos". Además, ha negado "rotundamente" que conociera los hechos supuestamente sucedidos en el Parador de Teruel, en septiembre de 2020, en relación a una presunta fiesta en el marco de una visita del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Desconozco por completo que sucedieran esos hechos que algunos dicen que han sucedido, porque es que además aquí, una de las cosas más graves que estamos viendo es que se genera una noticia que no está contrastada por ningún lado. Claro, o aún les diré más. Hay un comunicado oficial de Paradores del Estado negando categóricamente que se produjeran esos supuestos desperfectos o destrozos que esa noticia aludía", ha precisado.

En este sentido, ha añadido que si hubieran sucedido estos hechos, más aún estando en pandemia, la primera que se hubiera enterado es ella pero ha insistido en que no hubo "el más mínimo parte de la Policía Nacional".

Sobre su presencia en el Parador de Teruel aquella misma noche, Alegría ha explicado que tenía "obligaciones" como delegada del Gobierno de Aragón y se ha remitido a las explicaciones que ofreció el pasado viernes, cuando dio un minucioso repaso de movimientos, horarios, facturas y personas con las que compartió esas horas durante la visita de Ábalos a Teruel para presenciar las obras de la línea férrea Teruel-Valencia y su posterior estancia en el Parador para pasar la noche.

"No tengo nada que ocultar. Y siempre he defendido que, ante las insidias, la mejor herramienta es la transparencia", ha asegurado. Si bien, ha lamentado que le ha ocurrido algo que no le "había pasado en la vida". Tras dar explicaciones, según ha denunciado, recibió mensajes de "puta", "zorra" o "comepollas".

"Tengo 47 años y llevo ya años en política. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Y les tengo que reconocer que, el domingo por la mañana, cuando estaba en mi casa, tuve muchas dudas de cómo operar o de cómo responder a lo que estaba viendo y a lo que estaba recibiendo", ha precisado.

Así, ha comentado que, en un primer momento, pensó en "dejarlo pasar" pero, a continuación, pensó en que era "irresponsable" callarse y que debía "alzar la voz", también en nombre de todas las mujeres que sufren insultos y vejaciones.

"Pensé, si yo que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje le estoy trasladando sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? Y por eso lo denuncié. Y por eso alcé la voz. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente no me perdonaría ese ejercicio de irresponsabilidad por mi parte", ha remarcado.

Por otro lado, también ha agradecido la "avalancha de muestras de cariño" y de rechazo hacia este tipo de actitudes, y ha lamentado que haya quienes condenan estas conductas con "peros". "Hacen la primera parte, el condenar, pero siempre añaden el mismo pero, el sí pero. Y creo, de verdad, que frente a este tipo de actitudes no caben los peros, no caben los titubeos", ha enfatizado. "Cabeza alta y ni un paso atrás", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que también ha intervenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha expresado su "completo y total apoyo" a Alegría y su "desprecio más absoluto frente a quienes han orquestado esta campaña de acoso machista y también frente al bochorno de quienes pretenden instrumentalizarla o utilizarla de una forma u otra".