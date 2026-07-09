APRAMP critica una falta de "alternativas" para la reinserción de las víctimas de explotación sexual

Archivo - La directora de la APRAM, Rocío Mora Nieto, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Apunta a las redes sociales y al crimen organizado como las principales fuentes de captación

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

La directora e hija la fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora Nieto, ha afirmado que existe una falta de "alternativas" a las mujeres víctimas de redes de explotación sexual.

Durante un curso organizado por la Universidad Complutense y la Policía Nacional sobre trata de personas y prostitución, Mora Nieto ha asegurado que en los últimos años han mejorado en las labores de detección e identificación, pero ha echado en falta capacidad para ofrecer apoyo y oportunidades a las víctimas.

"Todas las mujeres necesitamos tener un trabajo para poder vivir, y eso nos dignifica", ha sostenido para matizar que su misión es crear una sociedad "libre de explotación y prostitución" a la par que ha rechazado hablar de "servicios sexuales" y ha recordado que España es el tercer país a la cabeza de demanda de prostitución.

También ha sostenido que "si no hubiera oferta tampoco habría demanda", y ha mantenido que las instituciones públicas deberían ofrecer "muchos más paraguas" y "protección".

Por otro lado, Mora Nieto ha apuntado al crimen organizado y a las redes sociales como los pilares de las tramas de explotación sexual y también de captación, sobre todo 'Facebook' y 'Tiktok' y ha preferido no hablar de otras como 'Onlyfans' porque en su opinión "ya forma parte del sistema de explotación".

Por otro lado, la directora de APRAMP ha invitado a dar los "pasos definitivos" para la creación de un marco legislativo que facilite la colaboración institucional, que reconozca la prostitución como delito y que pueda facilitar las labores de acompañamiento y reinserción que hacen asociaciones como la suya.

Además, ha sostenido que no se debería seguir focalizando en las declaraciones judiciales de las mujeres explotadas sexualmente "para que se sustenten las investigaciones" y ha pedido garantizar el trabajo previo de las asociaciones y sus pruebas para "corroborar que son víctimas".

En cuanto a apoyo psicológico, Mora Nieto ha aseverado que las mujeres que llegan a APRAMP "se niegan" a pasar por ella en primera instancia y que alegan haber tomado las decisiones por voluntad propia y aunque ha asegurado que ha conocido a alguna mujer que sí llegó a España con conocimiento de causa, recalca que nunca lo hacen bajo las condiciones que se encuentran finalmente.