Ascienden a 27 las asesinadas por violencia machista este año tras confirmar Igualdad casos en Alicante y Málaga

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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 27 y a 1.368 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un crimen machista en Alicante y otro en Málaga.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Alicante, una mujer de 55 años, ha sido presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, este jueves 2 de junio. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Mientras, la de Málaga, de 35 años, fue presuntamente asesinada por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo. La víctima tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con siete. Le sigue la Comunidad Valenciana, con cinco; Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra, con dos; y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con una cada una.

En total, 18 de los 27 asesinatos por violencia machista (66,7%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en seis de ellos (22,2%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 28 mujeres asesinadas.