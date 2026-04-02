Autismo España pide 'Menos juicios. Más apoyos' por el Día Mundial del Autismo

Autismo España lanza la campaña 'Menos juicios. Más apoyos' por el Día del Autismo de 2026 - AUTISMO ESPAÑA

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña con la que Autismo España celebra el Día Mundial del Autismo, que se conmemora cada 2 de abril, propone a la ciudadanía no dejarse llevar por juicios rápidos cuando una persona se comporta de manera diferente en una situación cotidiana. De ahí su lema: 'Menos juicios. Más apoyos'.

Financiada por Fundación ONCE y alineada con 'Not invisible' de Autismo Europa, esta campaña pide pararse a pensar que, detrás de un comportamiento que no encaja o no se ajusta a las expectativas, puede haber una persona autista que necesita apoyo y comprensión para hacer frente a una situación que le genera malestar o que, simplemente, no sabe gestionar, como detalla el movimiento asociativo.

La pieza central de la campaña se compone de un vídeo protagonizado por varias personas con autismo de distintas edades y necesidades de apoyo: Tomás Monsalve, Nico González (que aparece junto a su madre, Beatriz Lázaro), Violeta Díaz y la actriz y creadora de contenido Mara Jiménez, que ha colaborado de manera desinteresada.

Naciones Unidas instauró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha para visualizar a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias y promover el ejercicio afectivo de sus derechos.

Con motivo de esta jornada, el movimiento asociativo ha demandado recursos y políticas públicas eficaces para garantizar los derechos de las personas con autismo, como puso de manifiesto en el acto institucional organizado por Autismo España en el Congreso de los Diputados.

El acto contó con representantes de las entidades socias de Autismo España, que ejercieron de portavoces de las demandas del colectivo en los diferentes territorios españoles. Todos coincidieron en señalar que se necesitan más recursos para el autismo, porque son "las propias familias, a través de sus entidades, quienes sostienen la red de apoyos especializados, cubriendo un rol insustituible que la Administración no está proporcionando".

La campaña de Autismo España se suma a otras, como la de Plena Inclusión Madrid, que ha puesto en marcha 'Lo que no se ve', una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la diversidad y las necesidades de las personas con TEA.

A través de dos vídeos producidos por la federación madrileña, la influencer Noemí Navarro (@noemimisma y @madretea_ en redes sociales) conversa con Adriana Sánchez, madre de una joven con autismo y grandes necesidades de apoyo, y con Daniel Ergueta, un joven con TEA.

Durante estos encuentros, elaboran distintas recetas de cocina en las que siempre hay un ingrediente que no se ve, una metáfora que refleja cómo, en la vida cotidiana, también permanecen ocultas muchas de las realidades, necesidades y apoyos que requieren las personas con autismo y sus familias.

En estas conversaciones, Adriana y Daniel comparten su visión del autismo y ponen de relieve aspectos concretos de su día a día que a menudo pasan desapercibidos para la sociedad. Además, trasladan cómo desean ser tratados y qué demandan al conjunto de la ciudadanía.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Asimismo, como viene siendo habitual, edificios y monumentos emblemáticos de toda España y del resto del mundo se iluminarán de azul por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo como muestra de apoyo y solidaridad hacia este colectivo. Por el momento, se han sumado casi 300 edificios y monumentos.

Esta acción se enmarca en la campaña internacional de sensibilización 'Light It Up Blue' ('Ilumínalo de azul', en español), en la que participan edificios y monumentos de todo el mundo. En este sentido, animan a compartir en redes sociales las fotos de los edificios y monumentos iluminados de azul, con los hashtag #DiaMundialAutismo, #LIUB e #Iluminadeazul.

También se realizarán otras actividades, como el taller que llevará a cabo el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el lema 'Primavera en el Botánico', con el objetivo de dar visibilidad, promover la inclusión real y derribar estigmas sociales.

El taller familiar, especialmente diseñado para la participación infantil entre los 5 y los 11 años de edad con Condición del Espectro Autista, permitirá a los participantes utilizar sus sentidos para descubrir la llegada de la primavera en el Jardín, explorando texturas, colores, aromas y sonidos que les ayudarán a reconocer los cambios que trae esta estación.