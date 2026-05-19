Sumar denuncia "perfilados raciales" y detenciones que "imposibilitan" a migrantes acceder a la regularización

1088339.1.260.149.20260519114753 La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Tesh Sidi, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha denunciado este martes "perfilados raciales" y detenciones que "imposibilitan" a migrantes acceder a la regularización extraordinaria para extranjeros.

"Estamos viendo una grieta crucial en el proceso de regularización extraordinaria en nuestro país, porque estamos viendo un aumento de perfilados raciales y detenciones de personas migrantes y de origen magrebí que terminan internados en CIE en nuestro país. Personas que debido a esa parada por parte de la Policía Nacional y ese perfilado, al final constituye un antecedente e imposibilita que puedan solicitar la regularización", ha asegurado la diputada de Más Madrid adscrita al grupo de Sumar Tesh Sidi.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado que se trata de un "perfilado racial discriminatorio", que "está aislando y marginando a miles de personas que podrían tener acceso a esa regularización".

En esta misma línea, ha indicado que, desde Más Madrid, consideran que el Ministerio de Interior debe cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos del proceso y se encuentren en estos espacios puedan acceder "de una forma óptima".

Asimismo, ha recordado que "hace unas semanas" también solicitaron la eliminación del requisito de vulnerabilidad que ha dicho que "está colapsando" a las administraciones locales.

"Podemos unas veces echarle la culpa al Partido Popular pero, en este caso, creemos que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Migraciones, no tenía previsto que las administraciones locales iban a ser las que tengan que emitir y las ONG ese certificado y, por lo tanto, está ralentizando el proceso", ha concluido.