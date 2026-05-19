El Gobierno estudia cómo acortar plazos para conceder el estatuto de apátrida, la mayoría para saharauis

Archivo - Una mujer con una bandera saharaui en sus hombros protesta en una manifestación para exigir el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en Plaza Santa Ana, a 12 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS -

El Gobierno estudia distintas posibilidades para solventar la "ralentización" en los procesos de apatridia, según ha asegurado este martes la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

"Otra cuestión es que no estemos hablando, que no estemos previendo, dialogando distintas posibilidades que se puedan dar para intentar sobre todo solventar esa ralentización a veces que hay en los procedimientos y que sitúan a las personas en una situación de vulnerabilidad o de expectativa que va más allá", ha señalado Cancela.

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para abordar la regularización.

Durante su comparecencia, Cancela ha sido cuestionada por Sumar y PNV por la "exclusión" de los apátridas, en su mayoría saharauis, del proceso de la regularización extraordinaria de migrantes.

En este sentido, Cancela ha explicado que en "alguno" de los textos que se manejaron durante todo el proceso se recogía la posibilidad de que los saharauis entraran en el procedimiento. Sin embargo, ha precisado que, posteriormente, el Consejo de Estado advertía en su informe de que la apatridia tiene un estatuto jurídico propio que está regulado en un real decreto específico y que "entendía que no podía ser objeto de esta regularización, sino que tenía que ser objeto de la normativa aplicable". En todo caso, Cancela ha indicado que el Gobierno es "sensible" a los planteamientos que se están haciendo sobre esta cuestión.

Precisamente, Sumar pidió en abril rapidez en la resolución de las solicitudes de apatridia de las personas saharauis ante la "discriminación" de este colectivo en el decreto de regularización.

"Miren, el problema de los solicitantes de la apátria, En general, se arreglaría muy sencillamente aplicando la ley con celeridad. Lo que no puede ser es que una solicitud de apatridia tarde en tramitarse en España tres, cuatro, y ha habido casos de hasta cinco años. Eso es lo que no puede ser", indicó en rueda de prensa en la Cámara Baja el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique de Santiago.