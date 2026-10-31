Autismo España reclama una ley que garantice derechos y apoyos de las personas autistas por el 29N

Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna, a 9 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Autismo España ha reclamado a las diferentes formaciones políticas una Ley de Autismo que garantice los derechos y apoyos de las personas autistas ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha informado, esta reivindicación parte de un proceso de consulta a las entidades de la Confederación, con el objetivo de identificar las principales necesidades y prioridades del movimiento asociativo del autismo y trasladarlas a los partidos políticos para que sean incorporadas a sus programas electorales y a los compromisos de la próxima legislatura.

Las propuestas recogidas abarcan diez ámbitos, entre los que destacan la educación de calidad con apoyos especializados, la detección precoz y la atención temprana sin demoras, el acceso a una atención sanitaria adaptada a las necesidades de las personas autistas, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, el empleo y el apoyo a las familias.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de garantizar apoyos especializados durante todo el ciclo vital, con especial atención a la vida adulta y al envejecimiento, así como una financiación pública "suficiente y estable" que asegure la continuidad y calidad de los servicios.

Estas diez prioridades constituyen la base de las demandas que Autismo España ha trasladado a las distintas formaciones políticas ante las próximas elecciones generales, con el objetivo de avanzar "hacia un marco normativo que garantice una respuesta integral a las necesidades de las personas autistas y sus familias".

Coincidiendo con esta acción de incidencia política, Autismo España y su red de entidades pondrán en marcha la campaña 'Las personas autistas cuentan', una iniciativa de sensibilización en redes sociales dirigida a dar visibilidad a las principales reivindicaciones del colectivo y a trasladar a la ciudadanía la importancia de que sean tenidas en cuenta en las decisiones políticas.

500.000 PERSONAS EN ESPAÑA

En España, se estima que viven alrededor de 500.000 personas autistas, que, según Autismo España, "siguen encontrando barreras para ejercer plenamente sus derechos y participar en la sociedad en igualdad de condiciones".

"Estas dificultades también repercuten en sus familias, que desempeñan un papel fundamental en la provisión de apoyos", ha advertido la asociación.

A través de la campaña, la Confederación quiere recordar que los derechos, necesidades y aspiraciones de las personas autistas importan y que sus voces deben estar presentes en las decisiones que afectan a sus vidas.

De la misma manera, con esta iniciativa, busca reforzar el conocimiento social sobre el autismo y su diversidad, recordando que "cada persona autista es única, tiene sus propias capacidades, intereses y necesidades, y requiere apoyos individualizados para desarrollar su proyecto de vida".