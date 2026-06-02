Autismo España traslada al PP la "falta de apoyos educativos" y la necesidad de garantizar los servicios especializados

Reunión de Autismo España con el PP en Nuevo Horizonte - AUTISMO ESPAÑA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Autismo España ha trasladado al PP su preocupación por la "falta de apoyos educativos" para el alumnado y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios especializados que prestan las entidades del sector.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una reunión celebrada en la sede de la Asociación Nuevo Horizonte, en Las Rozas (Madrid), en la que han participado representantes de la Confederación y responsables nacionales de Política Social y Sanidad del PP.

En el encuentro, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha estado acompañada por el portavoz de Derechos Sociales del PP en el Senado, Bienvenido de Arriba, y la coordinadora de Política Social del partido, Paula Gómez-Angulo. Por parte de Autismo España ha asistido su director general, Jesús García Lorente, junto al presidente de la Asociación Nuevo Horizonte, Manuel Nevado, y el presidente de la Federación Autismo Madrid, José Antonio Maleno.

Durante la reunión, los representantes del movimiento asociativo del autismo han expuesto las principales necesidades del colectivo. Entre ellas, han destacado la preocupación por la sostenibilidad económica de los servicios especializados que ofrecen las entidades de autismo a las personas autistas y sus familias.

Asimismo, han alertado sobre la "falta de apoyos educativos" para un alumnado que "no deja de crecer". Según los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes correspondientes al curso 2024-2025, el número de estudiantes con autismo identificados en el sistema educativo español supera ya los 100.000.

Otra de las demandas planteadas ha sido la necesidad de avanzar en el diagnóstico "precoz" y facilitar el acceso temprano a servicios especializados de atención temprana, con el objetivo de favorecer el desarrollo, el bienestar emocional y la calidad de vida de los niños con autismo y de sus familias.

También han solicitado que se tengan en consideración las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Dependencia. Entre las propuestas figuran la mejora de los criterios de acceso y prioridad a los servicios, la incorporación de factores sociales y familiares en la valoración de las necesidades de apoyo, garantizar "transparencia" en las listas de espera y el refuerzo de la formación especializada de los profesionales que prestan ayuda a domicilio y asistencia personal.

Por otro lado, Carmen Fúnez ha visitado las instalaciones de la Asociación Nuevo Horizonte para conocer la realidad de las personas con autismo que presentan mayores necesidades de apoyo. Durante el recorrido, ha presenciado el centro de día, el área de rehabilitación funcional y motriz y la residencia de la entidad.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE TRABAJO EN NUEVO HORIZONTE

Nuevo Horizonte lleva más de cuatro décadas apoyando a las personas adultas con autismo, a través de servicios y programas personalizados que maximizan su potencial y habilidades, con el objetivo de que puedan disfrutar de una vida "plena y satisfactoria", promoviendo al mismo tiempo su participación activa en la comunidad.

Según ha revelado Autismo España, la dirigente 'popular' ha trasladado el interés de su formación por reforzar los apoyos educativos, avanzar en el diagnóstico precoz y la atención temprana y estudiar vías de financiación que permitan asegurar el mantenimiento de los servicios especializados.