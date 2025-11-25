Belarra carga contra Feijóo, al que califica de "absoluto peligro" para las mujeres

Asistentes a la manifestación de la Comisión 8M por el 25N en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este martes contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de ser un "absoluto peligro" para las mujeres, en respuesta a su pretensión de derogar la ley del 'solo sí es sí'

"Feijóo es un peligro para las mujeres y no necesitamos ningún hombre que nos proteja, lo que necesitamos son políticas", ha asegurado en declaraciones a los medios al inicio de la manifestación por el 25N de la Comisión 8M.

"Derogar la ley 'sólo sí es sí' implica que mujeres que han sufrido una agresión sexual no puedan recibir, como ocurre ahora, protección y asistencia social, jurídica y también psicológica especializada. Significaría que las mujeres que han sufrido una agresión sexual fuera de la pareja o la expareja no recibieran protección como antes", ha advertido Belarra, que ha insistido en que Feijóo es un "peligro".

La portavoz de Podemos también ha animado a las mujeres a movilizarse y así "frenar a la ultraderecha", además de enfatizar que sería "poco esperable" que PP y Vox participasen en la manifestación, al ser preguntada por la ausencia de ambas formaciones.

"Los reaccionarios siempre han estado contra el avance en derechos y el movimiento socialfeminista es el que plantea derechos nuevos", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que el feminismo "está siendo la punta de lanza contra el fascismo en plena ola reaccionaria".

Asimismo, ha asegurado la lucha de las mujeres "es el movimiento social más transformador" de la actualidad, lo que provoca que sea "el principal objeto de destrucción". "El feminismo está en el punto de mira de los reaccionarios, precisamente porque es punta de lanza contra el fascismo", ha zanjado.