CambiemosElJuego, la campaña de Plan Internacional contra la desigualdad de las niñas

Solo el 5% de los banquillos en el fútbol español está ocupado por mujeres - PLAN INTERNACIONAL

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Plan Internacional ha lanzado este jueves la campaña #CambiemosElJuego para denunciar la desigualdad de mujeres en el deporte. Según la organización, sólo el 5% de los banquillos en España están liderados por mujeres.

La campaña se lanza coincidiendo con el partido amistoso que disputará este jueves la selección española masculina en A Coruña antes de viajar al Mundial 2026. Se trata de una iniciativa internacional que utiliza el fútbol como metáfora para denunciar las desigualdades que siguen condicionando la vida de millones de niñas y adolescentes.

La campaña pone el foco en problemáticas como los embarazos tempranos, las uniones infantiles tempranas y forzadas y la violencia basada en género, realidades que siguen marcando la vida de millones de niñas en América Latina y el Caribe. Actualmente, 1 de cada 4 niñas en la región se casa o une antes de los 18 años, 1,6 millones de adolescentes se convierten en madres cada año y 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. América Latina y el Caribe continúa siendo, además, la segunda región del mundo con mayor tasa de embarazo adolescente.

La iniciativa conecta, según la entidad, esta realidad global con las desigualdades que persisten en el deporte femenino español, donde las mujeres siguen teniendo menos oportunidades de liderazgo, menos visibilidad y menor reconocimiento.

Actualmente, sólo el 5 % de los banquillos de todo el fútbol español son liderados por mujeres, según datos de la Real Federación Española de Fútbol compartidos con FIFA. Además, solo 2 de los 16 equipos de Liga F han tenido entrenadora en las últimas temporadas y, en la temporada 2025/2026, la cifra se reduce a una sola mujer al frente de un banquillo.

"El partido está decidido antes de empezar. En América Latina y el Caribe, millones de niñas comienzan su vida con el marcador en contra: menos oportunidades, menos seguridad, menos derechos, menos valor. No es por falta de talento, sueños o capacidades, sino porque las reglas ya las han escrito otros", ha denunciado Virginia Saiz, directora general de Plan International en España, para la que "esa lógica también se reproduce en espacios como el deporte, donde muchas niñas y mujeres siguen encontrando barreras antes incluso de saltar al campo".

Ante esta realidad, Plan International ha reclamado medidas concretas para garantizar que las niñas y las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones tanto en el deporte como en la sociedad.

Entre sus recomendaciones, la organización pide impulsar programas deportivos para niñas desde edades tempranas, eliminar barreras económicas de acceso al deporte, promover la formación de entrenadoras y aumentar la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo deportivo.

La ONG también ha exigido una mayor inversión en deporte femenino, más cobertura mediática y compromisos públicos y privados que contribuyan a reducir las brechas económicas y de visibilidad que siguen condicionando las oportunidades de las mujeres.

En paralelo, Plan International continúa trabajando junto a niñas, familias, comunidades y administraciones públicas para prevenir la violencia de género, los embarazos tempranos y las uniones infantiles tempranas y forzadas, así como para fortalecer el liderazgo y la autonomía de las niñas y adolescentes.

"La igualdad no puede depender de que las niñas se esfuercen por jugar un partido que ya empieza amañado. Hay que cambiar las reglas del juego", concluye Virginia Saiz.