Redondo ofrece "transparencia" ante investigación por las pulseras telemáticas y defiende el uso "correcto" de fondos

1133198.1.260.149.20261112122437 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Ministerio de Igualdad, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado "transparencia absoluta" sobre el presunto fraude que investiga la Fiscalía Europea con fondos de la Unión Europea de las pulseras telemáticas para maltratadores en España. La ministra ha asegurado, además que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente

"No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta, de hecho es una investigación que también se ha producido en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea y ahí nuestra colaboración desde hace meses es total y absoluta colaboración absoluta, transparencia absoluta, toda la información que se requiera que se va a ofrecer", ha asegurado Redondo en rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad, donde ha presentado la campaña del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

LE CONSTA QUE EL DINERO SE HA EMPLEADO "CORRECTAMENTE"

Asimismo, la ministra ha dicho que a su departamento le "interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros de los fondos que se hayan invertido". En este punto, ha añadido que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente".

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.