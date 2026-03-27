Carmen Bozzano, artista con discapacidad visual, lleva sus 'Tramas' de colores vivos al Museo Tiflológico de ONCE

Carmen Bozzano, artista con discapacidad visual, inaugura 'Tramas' en el Museo Tiflológico de ONCE , en Madrid - ONCE

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carmen Bozzano (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1937), artista con discapacidad visual, ha inaugurado esta semana la exposición 'Tramas', en el Museo Tiflológico de la ONCE, en Madrid, una muestra que se compone de 15 obras, de las que 12 se han realizado en los últimos cinco años y que dan nombre a la exposición, mientras que las otras tres (figuras de madera policromada) pertenecen a una etapa pasada de su trayectoria, marcada por una transición artística.

Las obras podrán verse en calle La Coruña, 18, hasta el 30 de mayo, en horario de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas; sábados, de 10:00 a 14:00 horas; cerrado domingos y festivos nacionales en la Comunidad de Madrid y de Madrid capital.

La inauguración ha contado con la presencia del director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, acompañado del coordinador del Museo Tiflológico de la ONCE, Fran Maldonado, junto con la propia Carmen Bozzano y Mireia Rodríguez, técnica del Museo Tiflológico.

"Los que no ven, como se pueden tocar las obras, percibirán su volumen, y los que ven disfrutarán de mucho color, especialmente colores vivos, que son los que yo necesito", ha afirmado Bozzano, que ha detallado que el título de la muestra hace alusión al hecho de en su obra "cada trozo de madera puede ser como un hilo que hay que juntar, como en la vida de una persona". "Son trozos de vida tejidos", ha enfatizado.

Bozzano es una artista multidisciplinar. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, se ha formado en prestigiosas academias de pintura, como la dirigida por Eduardo Peña. Su residencia en varios países, Francia, Bélgica o Inglaterra, le llevó a vivir experiencias que le han hecho conocedora de diversas corrientes y tendencias artísticas. Entre sus referencias pictóricas se encuentran los maestros flamencos y Francisco de Goya.

En sus primeras etapas cultivó la figuración, decantándose por la pintura surrealista y un uso moderado del color. A finales de los años 80, un viaje en barco por el Pacífico transformó su carrera artística. Desde ese momento, su proceso creativo quedó completamente redefinido ya que los colores vivos y los volúmenes llegaron a su obra.

Bozzano, afiliada a la ONCE, ha adaptado su metodología de trabajo a su discapacidad visual. Actualmente, desarrolla su pintura guiada por la memoria visual que conserva de los colores, apoyándose en procesos manuales y en asistencia externa, si es preciso, para encontrar el color que necesita en cada momento del proceso creativo.

El título de la exposición define cómo Bozzano entiende sus obras de reciente creación que forman parte de esta muestra. Son entramados de materia y color que ha construido la propia artista y que le han evocado distintas vivencias. Así, cada obra es un descubrimiento que comienza con una llamada inicial del color y va tomando forma poco a poco. Estas piezas se caracterizan por la presencia de una paleta cromática vibrante y por el uso de un material muy concreto: finas planchas de madera reciclada que la artista parte de forma manual.

Respecto a los colores, Bozzano señala que escoger unos u otros puede surgir del recuerdo de algo que ha visto, de una imagen que aparece en su mente. Para la artista, la clave de su combinación está en cómo los colores se mezclan hasta encontrar un equilibrio, sin olvidar el papel del reciclaje.

Carmen Bozzano ha participado en numerosas exposiciones, como Stand ARTe, Madrid (2021 y otras ediciones), Galería Punto, Valencia (1987), Galería El Palmo, Málaga (1984) y en colectivas como SuperArte, Coruña (1999), 'Nacimiento de una ilusión, 100 Años de Cine Español', Galería Aele, Madrid (1995), ARCO'91, Madrid (1991), ARTEDER'82, Bilbao (1982), entre otras.