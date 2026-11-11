Las CCAA dispondrán de 6 meses para adaptar su normativa sobre familias numerosas y monoparentales

Archivo - Una mujer sienta a un niño en un carro. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias, para adaptar su normativa.

En concreto, el Real Decreto-Ley entrará en vigor este jueves 12 de noviembre, excepto la regulación del reconocimiento del título de familia monoparental y las modificaciones aplicadas a la ley de familias numerosas, que desplegarán sus efectos a partir del 1 de enero de 2027 para dar un margen de adaptación técnica y administrativa a las CCAA, según se desprende del texto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Así, el texto establece que, a partir del 1 de enero de 2027, los potenciales beneficiarios ya podrán solicitar el ejercicio de los beneficios y derechos incluidos en la norma.

La norma crea el título de familia monoparental, expedido por las comunidades autónomas con validez estatal, permitiéndolas optar a los beneficios asociados como acceso prioritario a beneficios, ayudas y medidas de apoyo públicas; medidas específicas en empleo, vivienda pública, conciliación y protección social; o a exenciones y bonificaciones de las administraciones públicas.

Asimismo, el real decreto-ley equipara en derechos y beneficios a las familias monoparentales con dos hijos a la categoría de familias numerosas. De esta forma, por ejemplo, una madre sola con dos hijos menores de edad y unos ingresos netos de 24.000 euros al año podrá deducirse 100 euros al mes al ser reconocida como familia numerosa.

Esta equiparación también se traducirá en descuentos en transporte público o mayor acceso a becas, entre otras medidas, tal y como disfrutan las familias con un título de numerosa.

Además, la norma amplía la categoría especial del título de familia numerosa que hasta ahora se concedía a los progenitores con cinco hijos o más, y que ahora se hace extensible a los que tienen cuatro hijos o más, o tres hijos o más, de los cuales al menos dos procedan de un mismo parto, adopción o acogimiento.

Al mismo tiempo, las familias que tengan tres hijos y bajos recursos económicos podrán acceder a la categoría especial del título de familia numerosa.

Igualmente, se extiende la condición de familia numerosa por razón de discapacidad, ampliando esta condición a las familias con dos hijos en las que uno de los dos progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33% (y no del 65% como hasta ahora).

Para justificar el uso de la legislación de urgencia, el Ejecutivo apela en el texto a la alta incidencia de la pobreza infantil en el país, señalando que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión; y destaca que el 50,6 por ciento de los hogares monoparentales se sitúa en riesgo de pobreza o exclusión social, "prácticamente el doble de la registrada para el conjunto de la población (25,7%)".

A este factor se suma, según precisa, "una marcada dimensión de género" de esta realidad social, dado que "el 81,1 por ciento" de los "cerca de 1,95 millones de hogares monoparentales" en España están encabezados por mujeres.