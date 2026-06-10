CCOO alerta del estancamiento del descenso de la brecha salarial, que supone el 30,7% en el sector privado

Archivo - Una trabjajadora de la limpieza. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desigualdades en la jornada laboral, la segregación sectorial y la discriminación son los principales factores explicativos de la brecha de género que se mantiene en una media del 20,6%, pero que llega hasta el 30,7% en el sector privado y CCOO, ha advertido del estancamiento de su descenso.

Así se desprende de un informe presentado por el sindicato este miércoles, cuyos datos consideran que refuerzan la urgencia de la transposición de la Directiva Europea de Transparencia Salarial, cuyo plazo finalizaba el pasado 7 de junio sin haberse realizado los trámites necesarios para ello.

CCOO ha exigido que se convoque una mesa de diálogo social para llevar a cabo la necesaria transposición de la directiva Europea de Transparencia Salarial, ya que considera que esta norma es clave para identificar y corregir la brecha salarial.

El estudio señala que la parcialidad y la menor intensidad laboral femenina no responden a decisiones individuales neutras, "sino a una organización desigual de los cuidados y a condiciones estructurales del mercado laboral que penalizan especialmente a las mujeres".

Entre las conclusiones del informe se ha identificado un importante componente "no explicado", asociado a posibles situaciones de discriminación, barreras en la promoción profesional y penalizaciones derivadas de la maternidad y los cuidados, cuestiones que no responden a decisiones libremente adoptadas por las mujeres sino que son fruto de condiciones estructurales del mercado de trabajo y a una organización social de los cuidados que sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas.

De hecho, este factor representa 11,9 puntos porcentuales de la brecha salarial en el sector privado. Por otro lado, el estudio advierte que la segregación sectorial sigue siendo un mecanismo estructural de desigualdad salarial.

Las mujeres continúan concentrándose mayoritariamente en ramas de actividad con salarios más bajos, como hostelería, comercio minorista, actividades administrativas y otros servicios. Pese a ello, este trabajo desmonta, según CCOO, la idea de que la brecha salarial responda a una menor cualificación femenina. "Al contrario, las mujeres presentan, de media, mayores niveles educativos que los hombres, lo que actúa como factor mitigador de la brecha, aunque insuficiente para eliminarla", ha alegado el sindicato.

En la presentación del estudio, Natalia Arias, economista del Gabinete Económico de CCOO, ha destacado que una de las principales aportaciones del informe es haber logrado identificar y cuantificar el peso de cada uno de los factores que explican la brecha salarial. Además, ha puesto el foco en los complementos salariales como principal mecanismo de transmisión de la desigualdad retributiva.

Según ha explicado, cuando se comparan perfiles laborales prácticamente idénticos, continúan existiendo diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres, concentradas sobre todo en los complementos y no en el salario base. "Los complementos salariales son el vehículo de transmisión de la brecha en la nómina", ha asegurado.

El informe destaca también que la brecha salarial no desaparece incluso cuando se comparan perfiles laborales equivalentes. Entre personas con contrato indefinido, jornada completa y en el sector privado, la diferencia salarial sigue situándose en el 11,1%. En estos perfiles comparables, los complementos salariales se convierten en el principal mecanismo de transmisión de la desigualdad retributiva: dos de cada tres euros de la brecha salarial corresponden a complementos y no al salario base.

Durante la presentación del informe, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, ha subrayado que la brecha salarial es "la expresión económica de la desigualdad que viven las mujeres" y ha advertido de que, tras años de reducción, existen indicios de que su descenso se ha estancado. En este sentido, ha señalado que el impacto positivo que tuvieron medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral "ha dejado de dar resultados suficientes" y ha reclamdo nuevas actuaciones que incidan sobre la organización de los cuidados, la corresponsabilidad y la calidad del empleo femenino. Asimismo, ha insisitdo en que la transparencia salarial es una herramienta imprescindible para identificar y corregir las discriminaciones retributivas.