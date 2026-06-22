El CEDDD pide incluir de forma expresa a personas con discapacidad y mayores en la Ley del Juego

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registró en 2024 casi un total de 7.712 denuncias de personas que aseguraron ser víctimas de suplantación de i - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego y reclama incluir de forma expresa a personas con discapacidad y mayores en la norma.

En un comunicado, la entidad ha señalado que el objetivo es "garantizar una protección efectiva" de las personas con discapacidad y de las personas mayores, colectivos que considera actualmente "invisibilizados" en el texto normativo.

En este sentido, el Consejo advierte de que el anteproyecto hace referencia genérica a "grupos vulnerables", pero no incluye de forma expresa a las personas con discapacidad ni a las personas mayores.

"Esto implica una falta de reconocimiento jurídico y limita el desarrollo de políticas específicas de protección", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que reconocer a estos colectivos "de forma clara es un paso imprescindible para garantizar su protección".

Por otro lado, ha indicado que la memoria del anteproyecto señala que no existen efectos en materia de discapacidad o accesibilidad. "Esta afirmación resulta insuficiente y técnicamente incorrecta", ha manifestado.

Por ello, subraya en sus alegaciones que el juego conlleva "riesgos específicos" para estos colectivos y recuerda que "existen barreras tanto de acceso como de comprensión que deben ser tenidas en cuenta".

Asimismo, denuncia que el texto carece de medidas de accesibilidad universal, como el uso de lectura fácil o ajustes razonables, lo que podría dificultar el acceso a la información y a los servicios de juego en igualdad de condiciones.