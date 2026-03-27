CEOMA celebra la comisión interministerial para cuidados de larga duración, pero pide incluir a asociaciones de mayores

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MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha celebrado la aprobación de un Real Decreto para la creación y regulación de una Comisión Interministerial que trabaje en la transformación de los cuidados de larga duración por parte del Gobierno por ser "un paso necesario para avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, sostenible y centrado en las personas", pero ha pedido incluir a las asociaciones de mayores.

En un comunicado publicado este viernes, la entidad ha lamentado la "ausencia directa de las organizaciones de mayores tanto en el pleno de la Comisión como en los grupos de trabajo".

En este sentido, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha explicado que, aunque comparten "plenamente la necesidad de impulsar políticas públicas que respondan a los retos demográficos y sociales derivados del envejecimiento de la población, es imprescindible que las entidades que representan a quienes son y serán los principales destinatarios de estas políticas formen parte activa de los espacios de decisión, más allá de la mera posibilidad de ser invitadas de forma puntual".

Fernández Santillana ha insistido en que las organizaciones de mayores aportan "conocimiento técnico, experiencia basada en la realidad cotidiana y una visión imprescindible para garantizar que el futuro sistema de cuidados sea verdaderamente centrado en la persona, respetuoso con sus derechos y ajustado a sus necesidades".

Asimismo, el presidente de CEOMA sostiene que "la participación estable, estructurada y permanente de la sociedad civil, y muy especialmente de las entidades de mayores, fortalece la legitimidad de cualquier proceso de reforma y contribuye a evitar que las políticas públicas se diseñen sin tener en cuenta la voz de quienes más dependen de ellas".

Finalmente, CEOMA solicita al Gobierno que "revise el enfoque de participación previsto" y que "incorpore de manera formal y estable a las organizaciones de personas mayores en la Comisión Interministerial de Cuidados y en sus mecanismos de trabajo".