Ceoma celebra la reforma de la Ley de Dependencia y pide consolidar un modelo de cuidados centrado en la autonomía

Archivo - Persona dependiente - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha valorado positivamente la aprobación de la Ley de reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, al considerar que la nueva normativa llega "en un momento de necesidad y oportunidad" para consolidar un modelo de cuidados basado en los derechos de las personas mayores a ser atendidas desde su autonomía personal.

Con motivo de la aprobación de la reforma, la organización ha recordado que han transcurrido 20 años desde la promulgación de la ley y ha defendido que el nuevo marco normativo supone una oportunidad para avanzar hacia un sistema centrado en las personas mayores y en el respeto a sus derechos.

El presidente de Ceoma, José Luis Fernández Santillana, ha asegurado que "el envejecimiento no es un problema sino un éxito colectivo. El reto es asegurar que la longevidad vaya acompañada de autonomía, participación y cuidados dignos". Asimismo, ha señalado que las personas mayores no solo necesitan atención, sino también "escucha activa, control sobre su vida mientras se les proporcionan opciones en su casa, barrio o simplemente teniendo presentes sus preferencias en las alternativas de convivencia".

Entre los aspectos que Ceoma considera más positivos de la reforma figura la incorporación de la asistencia personal como servicio básico, una medida que, según la confederación, permitirá personalizar los apoyos y adaptarlos a las preferencias de cada persona.

Asimismo, la organización ha destacado la creación del servicio de viviendas con apoyos como una pieza clave para superar el modelo dicotómico entre el domicilio y la residencia. También ha valorado el fortalecimiento del servicio de teleasistencia, que, a su juicio, deja de ser un mero dispositivo de emergencia para convertirse en un apoyo continuo frente a la soledad y la inseguridad.

La reforma también contempla, según ha señalado la organización, la recuperación de algunas prestaciones económicas familiares que habían sido suspendidas, así como la flexibilización de la compatibilidad entre servicios. Además, incorpora un refuerzo de la protección frente a abusos y malos tratos mediante requisitos expresos para profesionales y voluntarios.

Otro de los avances destacados por la confederación es la simplificación de los derechos complementarios a través del reconocimiento automático de la discapacidad a partir de los grados de dependencia. Igualmente, ha subrayado la redefinición del modelo residencial, orientado a la intimidad, la vida cotidiana y las unidades de convivencia, un enfoque que considera coherente con los programas que impulsa desde hace años y que pasa por la implantación obligatoria del modelo de atención centrada en la persona (ACP).

Por otro lado, la entidad social ha expresado su apoyo y reconocimiento a las personas cuidadoras. En este sentido, Fernández Santillana ha recordado que "más del 80 por ciento de los cuidados en España lo sostienen las familias. Muchas personas mayores cuidan de otras personas mayores; y a veces lo hacen sin apoyo ni medios".

En este contexto, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha pedido a todas las fuerzas políticas que abandonen "la instrumentalización de la vida de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores y sus derechos". Además, ha reclamado un Pacto de Estado sobre Ciudadanos que garantice una financiación estable y sostenida "para llegar a la media europea, igualdad territorial y sostenibilidad", según ha apuntado su presidente.

Finalmente, la entidad ha reivindicado que todas las personas dispongan de los servicios necesarios, que se ponga fin a las listas de espera y se reduzcan los tiempos de atención. Asimismo, ha subrayado la importancia de realizar una evaluación anual del grado de cumplimiento de la ley con la participación de entidades, profesionales, organizaciones de personas mayores y personas usuarias.