CERMI defiende la Europa Social "seriamente amenazada" en su Manifiesto del Día de las Personas con Discapacidad

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) dedica su Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 diciembre, "a la defensa de una Europa social, seriamente amenazada en estos momentos".

El manifiesto --titulado '40 años de España en la Unión Europea: Sin dimensión social no hay Europa'-- recuerda las cuatro décadas de España dentro de la UE y "la relevancia que esta adhesión ha tenido en los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias".

Para CERMI, esta adhesión ha sido "un motor de progreso social" que debe ser siempre "sinónimo de derechos para toda la ciudadanía, porque sin lo social no hay Europa, no hay modelo de vida europeo".

Aún así, considera que "este modelo social se enfrenta a una amenaza real de dilución, brechas de desigualdad persistentes y una regresión preocupante en el reconocimiento de derechos".

Por ello, de cara al próximo 3 de diciembre, CERMI defiende que Europa "debe ser un espacio de pleno cumplimiento de los derechos humanos" y una Europa "donde la inclusión no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana, tangible y universal".