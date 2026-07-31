CERMI inicia hoy una campaña sobre los desafíos de la Europa social ante el nuevo marco financiero de la UE

Archivo - Bandera de la Unión Europea, en la plaza de Cibeles, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). La fuente de Cibeles ondea la bandera de la Unión Europea, además de iluminar con los colores de la bandera varios edificios del centro de Madrid, otra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha iniciado este viernes la campaña 'Semáforo del Pilar Social Europeo', una iniciativa de información y sensibilización sobre los "principales desafíos" que afronta la Europa social ante la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

El CERMI advierte de que la propuesta para un nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, presentada por la Comisión Europea, "plantea cambios que podrían diluir el Fondo Social Europeo dentro de un instrumento financiero único, eliminar el actual porcentaje mínimo destinado a inclusión social y reducir la capacidad de la Unión para impulsar políticas dirigidas a las personas y colectivos más vulnerables".

Según ha informado la entidad, el proyecto 'Semáforo del Pilar Social Europeo' reunirá en un mismo espacio a personalidades de la política y de las instituciones europeas, representantes del movimiento social de la discapacidad y expertos en políticas sociales a través de una serie de entrevistas, un documental, un programa especial de televisión y una campaña digital que acercará a la ciudadanía el debate sobre el futuro de la Europa social.

La campaña arranca con la publicación del primer carrusel temático, dedicado a la inclusión y la cohesión social, y constituye la primera actuación pública del proyecto '40 años de España en la Unión Europea construyendo la Europa social: defensa del Pilar Social Europeo ante el nuevo Marco Financiero Plurianual', impulsado por el CERMI con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

La serie estará integrada por cinco carruseles temáticos, dedicados a la inclusión y cohesión social, el empleo de calidad e inclusión laboral, la discapacidad e igualdad de derechos, la igualdad y no discriminación, y el impacto del Fondo Social Europeo y su retorno social.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, en el marco de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre la Unión Europea, dentro de la iniciativa 'Hablamos de Europa'.