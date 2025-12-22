CERMI insta a Sanidad a dar participación al sector de la discapacidad en la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS)

Archivo - Medicamentos. - MAGNETCREATIVE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Sanidad a dar participación al sector social de la discapacidad en la gobernanza de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuyo estatuto está en proceso de reforma en estos momentos.

Así lo indica CERMI en su documento de alegaciones al proyecto de Real Decreto con el que se aprueba el Estatuto de la AEMPS. Asimismo, ha señalado el grave déficit de participación (sin previsión de presencia) de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad.

El CERMI ha reclamado a Sanidad que la discapacidad organizada esté presente tanto en el Consejo Rector de la Agencia como en el Comité de Partes Interesadas y que esta inclusión figure expresamente en el Estatuto regulador que sea finalmente aprobado por el Gobierno ya que considera que son los órganos "más adecuados en los que se ha de oír la voz de la sociedad civil de la discapacidad".

Asimismo, la entidad ha señalado la necesidad de hacer efectivo el mandato de participación del movimiento social de la discapacidad, al tiempo que ha recordado que establece el nuevo artículo 49 de la Constitución Española. Esta normativa obliga a los poderes públicos a promover la presencia del sector de la discapacidad en los organismos de la Administración General del Estado y, en especial, en los que tienen atribuciones en el ámbito de la salud y la atención sanitaria.

Por ello, "ignorar a la discapacidad articulada, como hace Sanidad en su propuesta de nuevo Estatuto, es desconocer un mandato constitucional de primer rango, vinculante y exigible, que debe ser subsanado atendiendo la demanda", ha apostillado el CERMI.