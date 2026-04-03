El CERMI pide que las personas con discapacidad sean prioritarias en el futuro decreto sobre electrodependencia

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Ministerio de Sanidad que las personas con discapacidad sean consideradas prioritarias en el futuro real decreto regulador de la electrodependencia y los criterios que permitan acreditarla.

Así lo ha planteado el CERMI en un documento de aportaciones a la consulta pública previa abierta por Sanidad para la elaboración de un futuro real decreto por el que se establece la definición de persona electrodependiente y se regulan los criterios que acrediten esta situación a efectos oficiales.

En su escrito, el CERMI traslada a Sanidad su posición y planteamientos sobre "la posición singular que las personas con discapacidad han de tener en este ámbito y la necesidad de que se recoja adecuadamente en la futura norma reglamentaria", como recoge el texto.

"España carece actualmente de una normativa específica que defina con claridad quién es una persona electrodependiente y qué parámetros han de utilizarse para que sea reconocida como tal. Si bien existen referencias a la situación de electrodependencia en distintas normas de carácter social y sanitario, así como en la legislación de protección de las personas consumidoras e incluso en la regulación del sector eléctrico, se echa en falta una normativa reglamentaria que precise esta condición, establezca los procedimientos de reconocimiento y determine los derechos, la atención y las prestaciones que deben asociarse a esta situación", ha subrayado el Comité.

En paralelo, el CERMI ha afirmado que está desarrollando el primer estudio "amplio e integral" sobre las personas con electrodependencia en España. Según indica, los trabajos de este estudio han servido de base para fijar la posición de la plataforma en la consulta pública del futuro decreto y se prevé que actúen como material de referencia para la elaboración de la norma, con el objetivo de que "atienda adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad y de muchas personas mayores que se encuentran en situación de electrodependencia".