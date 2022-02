Cocemfe promovió en 2021 la autonomía personal de casi 600 mujeres con discapacidad

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) apoyó en 2021 el empoderamiento y autonomía personal, social y económica de 568 mujeres con discapacidad, a través de su 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo', con el que también luchó contra las múltiples discriminaciones que afectan de manera estructural a las mujeres de este grupo social y promovió su participación en todos los aspectos de la vida.

Desarrollado por COCEMFE en colaboración con el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa', este programa atendió a mujeres con discapacidad de ocho provincias del país que se encontraban en situación de desempleo, necesitaban mejorar sus condiciones laborales y/o se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad.

El 84% de las mujeres con discapacidad que participaron en el programa en 2021 se encontraban en búsqueda de empleo y, a través de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral y actividades grupales destinadas apoyarlas en su proceso de empoderamiento y autonomía personal, muchas de ellas han encontrado un recurso de apoyo y motivación en su proceso de inclusión laboral.

"Gracias a los talleres del Programa de Empoderamiento he comprobado que no estoy sola en la aventura de la búsqueda de empleo, que es una tarea muy difícil, pero no imposible, y conocer a otras mujeres en la misma situación, ayuda a seguir luchando", asegura una de las participantes en el programa, que responde a las iniciales D.P.

El año pasado se dedicaron 1.783 horas a la atención individual, se consiguió la inclusión laboral de 143 mujeres con discapacidad y se impartieron 783 horas de sesiones grupales en empoderamiento, habilidades prelaborales y alfabetización tecnológica.

Además, se celebraron 11 sesiones de formación y sensibilización sobre género, discapacidad y empleo dirigidas a la población en general y profesionales de entidades y administraciones vinculadas este proyecto. De igual modo, se involucró a un total de 73 administraciones públicas y entidades sociales para su colaboración en el programa y se detectaron 24 casos de mujeres con discapacidad con necesidad alta de atención por motivos de violencia machista.

"Desde COCEMFE, tenemos como prioridad defender los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y seguir luchando contra las múltiples discriminaciones a las que nos enfrentamos", afirma la secretaria de Mujer e Igualdad de COCEMFE, Encarnación Rodríguez, destacando la apuesta de la entidad de "construir a través de la sensibilización un trabajo en red con entidades sociales, visibilizando sus fortalezas y potenciando su participación social para que ellas mismas sean el motor que impulsa el cambio social".

Por su parte, la secretaria de Organización de la ONG, Marta Valencia, considera que "para que el cambio social sea real, se debe abogar por la plena inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, potenciando la participación en encuentros sociales y políticos y escuchando nuestras demandas y necesidades como ciudadanas de pleno derecho".

El 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo', se encuentra dentro del plan de COCEMFE para el cumplimiento de la Agenda 2030, concretamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de igualdad de género (ODS 5), para lo cual es imprescindible acabar con la discriminación y la vulneración de derechos sociales, económicos, civiles y políticos a las que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad.

Durante 2022, el 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo' se desarrollará en Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Murcia y Extremadura.