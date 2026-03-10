Comisión 8M acusa a Delegación del Gobierno y Policía de inacción tras "ataque" de un "grupo nazi" en la marcha

Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8M ha acusado a la Policía municipal de Madrid de "inacción" y a la Delegación del Gobierno en Madrid, de "dejación de funciones" durante la manifestación del pasado domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que denuncian haber sufrido "agresiones" y "provocaciones" protagonizadas por un "grupo nazi organizado".

"Denunciamos a Delegación del Gobierno por la reiterada dejación de sus funciones, que vulnera nuestro derecho fundamental de manifestación (no es la primera vez, hay sentencias al respecto) y descuida la seguridad de las miles de personas que acuden a ejercer ese derecho. Denunciamos también la inacción de la policía municipal, que se desentendió repetidamente cada vez que se requirió su intervención", señalan en un comunicado.

La organización señala que cuando la cabecera de la manifestación llegó al escenario colocado en la calle Alcalá, a la altura de Sevilla, un "grupo nazi organizado" trató "de apoderarse tanto de la cabecera como del escenario para difundir sus proclamas racistas y antifeministas".

La Comisión 8M afirma que fueron las propias integrantes del dispositivo de cuidados de la manifestación quienes impidieron el intento. Según relatan, durante varios minutos recibieron "empujones, patadas, zarandeos y otras formas de violencia física y verbal" antes de que interviniera la policía.

"¿Cómo es posible que esas provocaciones se sucedieran desde primera hora de la mañana hasta el final de la manifestación, cuando montábamos el escenario y colocábamos la pancarta de cabecera, cuando denunciábamos la violencia sexual en Cibeles, cuando coreábamos que, una vez más, habíamos desbordado las calles de Madrid?", se pregunta.

Asimismo, señala que las pancartas y lemas exhibidos por el grupo vinculaban la violencia sexual con la inmigración. La organización considera que estos mensajes constituyen delitos de odio contra la población migrante y racializada, colectivos que, según sostiene, sufren este tipo de ataques "todos los días y de formas mucho más graves".

La Comisión 8M también asegura que el feminismo que se expresó en la manifestación fue "antirracista y anticolonial", y defiende que ese carácter es una de las razones del rechazo por parte de estos grupos. "Tenemos una mala noticia para los nazis: el feminismo es antirracista. Y somos más. En todas partes", indica.

En el mismo comunicado, la Comisión 8M agradece la participación de las miles de personas que acudieron a la marcha y expresa su solidaridad con mujeres y disidencias musulmanas, migrantes y racializadas, que "empujan cada día a las mujeres y disidencias blancas a cuestionar la blanquitud del feminismo".

"Los nazis no se fueron, rondaron toda la tarde por la Puerta del Sol y pudieron ver cómo celebramos con música y baile que somos multitud que contagia rabia y alegría. Nada ni nadie nos va a parar. Que se vayan acostumbrando", concluye.