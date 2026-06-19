La Comisión Europea reconocerá las ciudades más accesibles de 2027 con premios de hasta 150.000 euros

Archivo - Zaragoza se promociona ahora como una ciudad accesible con la colaboración de Miguel Nonay, un viajero en silla de ruedas - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto el plazo para presentar candidaturas a la edición 2027 del Premio Ciudad Europea Accesible (Access City Award), que reconoce las mejores políticas locales de accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad con premios de hasta 150.000 euros.

En el caso de las candidaturas españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se encargará de recibirlas y seleccionarlas para elevar las más idóneas al jurado europeo. El palzo para presentarlas finaliza el próximo 4 de septiembre, a las 12.00 horas.

Los premios económicos previstos para esta edición ascienden a 150.000 euros para la ciudad ganadora, 120.000 euros para la segunda clasificada y 80.000 euros para la tercera.

Además, la Comisión Europea ha anunciado una Mención Especial dedicada a los 'Servicios Comunitarios Accesibles', destinada a reconocer a las ciudades que impulsen la vida independiente de las personas con discapacidad mediante servicios de proximidad accesibles y orientados a la comunidad, favoreciendo alternativas a la institucionalización.

También podrán concederse otras menciones especiales a iniciativas destacadas en ámbitos como la accesibilidad de los servicios públicos, la comunicación accesible, las tecnologías digitales, el patrimonio cultural o las soluciones innovadoras de ciudad inteligente.

Según el CERMI, el Premio Ciudad Europea Accesible distingue a aquellas ciudades que trabajan de forma integral para garantizar que las personas con discapacidad puedan desplazarse por los espacios públicos, acceder a edificios y servicios municipales, utilizar los sistemas de transporte, comunicarse con las administraciones y obtener información en formatos accesibles y comprensibles.

Podrán participar todas las ciudades de la Unión Europea con más de 50.000 habitantes, así como determinadas áreas urbanas integradas por varios municipios que superen conjuntamente esa población.

Las ciudades interesadas deberán cumplimentar el formulario de candidatura disponible en el portal oficial del premio y aportar la documentación requerida, entre ella la declaración del Consistorio, la declaración responsable, el formulario de entidad jurídica y el formulario de identificación financiera. Asimismo, podrán adjuntar una presentación complementaria para destacar los aspectos más relevantes de su candidatura.

EVALUACIÓN EN DOS FASES

La evaluación se desarrollará en dos fases: una primera selección a escala nacional y una segunda fase europea, en la que un jurado de la Comisión Europea determinará las ciudades ganadoras entre las finalistas propuestas por los Estados miembros.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 4 de diciembre en Bruselas, en el marco de la conferencia del Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Las bases de la convocatoria y el formulario de inscripción pueden consultarse en el portal oficial del Access City Award.

En la edición de 2026, Zaragoza obtuvo el primer premio, Valencia el segundo y la ciudad francesa de Rennes el tercero. Asimismo, Valencia recibió una mención especial por sus iniciativas de preparación y respuesta accesibles ante situaciones de emergencia.